Fırat Kalkanı harekat bölgesinde bir askerin şehit olması

KİLİS (AA) - Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerin cenazesi Kilis'e getirildi.
Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Yalçın Koca'nın cenazesi, 112 Acil Servis ekiplerince Türkiye'ye getirilerek Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehidin cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Gaziantep Havalimanından havayoluyla memleketi Çankırı'ya uğurlanacak.
Öte yandan, saldırıda yaralanan 3 asker de aynı hastanede tedavi ediliyor.
Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit olmuş, 3 asker de yaralanmıştı. Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında ateş altına alınmıştı.
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