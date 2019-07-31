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Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 10 gün önce Fırat Nehri'nde kaybolan kişinin bulunması için nehrin debisinin düşürülmesinin ardından yapılan çalışmalardan da sonuç alınamadı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 22 Temmuz'da Fırat Nehri'nde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

10 gün önce Fırat Nehri'nde kaybolan 5 çocuk babası Edip Kılıç'ı (41) bulmak için yürütülen çalışmalardan sonuç alınamayınca Birecik Barajı'nın kapakları kapatılarak nehrin debisi düşürüldü.

Şanlıurfa ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı polisleri ve AFAD ekiplerince su yüzeyinde ve su altında arama çalışması yapıldı ancak sonuç alınamadı.

Kılıç'ın yakınları da nehir kıyısında arama çalışmalarını izledi.

Edip Kılıç'ın ağabeyi Musa Kılıç, arama çalışmalarına kiraladıkları teknelerle destek verdiklerini, kardeşlerinin bulunamamasının üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Kılıç, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve milletvekillerinin de kendisini telefonla arayarak çalışmaları takip ettiklerini belirtti.

Kılıç, acılarının tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Bu bizim için her gün ölümdür, devletimiz el attı arama çalışmaları devam ediyor. Cenazemiz bir an önce bulunsun defnedelim biz de oturup yasımızı tutalım." dedi.

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