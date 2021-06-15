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Fırat Özgöçer öldü mü? Fırat Özgöçer kimdir, ne iş yapıyor? Fırat Özgöçer neden öldü?

15.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü bir iş insanı olan Fırat Özgöçer evinde ölü bulundu. Bodrum ve İstanbul’da turzim işiyle uğraşan iş insanı Fırat Özgöçer’in ölümü savcılık tarafından şüpheli bulundu. Elif Boyner’in eski sevgilisi olan iş insan Özgöçer’in şüpheli ölümü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ölümle ilgili ise birçok kişi araştırma yapıyor. Şüpheli şekilde evinde ölü bulunan Fırat Özgöçer kimdir?

Fırat Özgöçer öldü mü? Fırat Özgöçer kimdir, ne iş yapıyor? Fırat Özgöçer neden öldü?

Cem Boyner’in kızı Elif Boyner’in eski sevgilisi olan iş insanı Fırat Özgöçer, Cihangir’deki evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan yakınları polisi arayıp ihbarda bulunurken, ilk incelemelerde Fırat Özgöçer’in ölümü şüpheli bulundu. Peki iş insanı Fırat Özgöçer kimdir?

FIRAT ÖZGÖÇER’İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Bodrum ve İsanbul’da turzim yatırımları olan Sub Karaköy’ün de kurucusu olan iş insanı Fırat Özgöçer, Cihangir’de kaldığı evde ölü bulundu. Özgöçer’den haber alamayan yakınları polise haber verirken, evinde cansız bedeni bulunan Fırat Özgöçer ile ilgili ilk bulgular şüpheli olarak değerlendirildi.

Daha önce Cem Boyner’in kızı Elif Boyner ile bir birlikteliği olan iş insanı Fırat Özgöçer’in şüpheli ölümü sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olay hakkında soruşturma başlattı.

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İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
19 Mayıs tarihinde Fırat Özgöçer’e ulaşamayan yakınları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Özgöçer’in Cihangir’deki evine giden polisler, Özgöçer’in cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yeri bulgularının ilk incelemesine göre iş insanı Fırat Özgöçer’in ölümü şüpheli bulundu. 38 yaşındaki iş insanının şüpheli ölümü hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu soruları soruşturma kapsamına alındı.

İş insanı Fırat Özgöçer’in ölümü sosyal medya ve iş dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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FIRAT ÖZGÖÇER KİMDİR?

38 yaşında olan Fırat Özgöçer, Ankara doğumlu. Genetik Mühendisi olan Fırat Özgöçer, 2007 yılına kadar Ankara’da yaşadı.

Daha sonra iş için İstanbul’a gelen Özgöçer, 2010 yılına kadar ilaç sektöründe çalıştı.

Özgöçer, aldığı kararla ilaç sektöründeki işinden istifa ederek Karaköy’de kendi otelini açtı. Karaköy’ün ilk otellerinden birini açan Özgöçer, daha sonra işini büyüterek ikinci oteli Portus House’ı açtı.

Bodrum ve İstanbul’da turizm işleri ile uğraşan Fırat Özgöçer, 2021 yılında Cihangir’deki evinde şüpheli olarak ölü bulundu.

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