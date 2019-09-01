Fırat'ın incisi Rumkale balonlarla izlenecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kapadokya bölgesinin en büyük gücünün balon turizmi olduğuna işaret ederek, "Gaziantep'e gelen turistler, Rumkale'yi de Fırat'ı da tepeden balonlarla görsün istiyoruz. Burada muhteşem bir güzellik var, coğrafya var, kültür var." açıklamasında bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesinde "Gaziantep Tanıtım Günleri" etkinliği düzenlendi.

Göreme Belediyesi ile iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte Gaziantep ve Nevşehir protokolüyle davetliler bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada, Kapadokya bölgesinin en büyük gücünün balonlar olduğuna işaret ederek, "Balon turizmini Fırat'ın tepesinde yapmak istiyoruz. Biz, Gaziantep'e gelen turistler Rumkale'yi de Fırat'ı da tepeden balonlarla görsün istiyoruz. Burada muhteşem bir güzellik var, coğrafya var, kültür var. Su sporlarının en güzelini yapacağız. İşte bu güzellikleri tepeden seyredecek şekilde balonlarımızı Gaziantep'e getirmek istiyoruz. Yaptığımız görüşmelerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'yle bunun altyapısı, neler yapılabilir, nasıl bir yol izlenebiliri konuştuk. Kapadokya Üniversitesinde bu işin başındakilerle oturup görüşmelerimizi yaptık." ifadelerini kullandı.