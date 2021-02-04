Firefox 85 ile DRM koruması açılıyor

DRM korumalı içeriklere erişmek için farklı bir yazılım gerekiyor. Sistem için özel olarak hazırlanmış kırıcı yazılımlar kullanılıyor. DRM korumalı materyallerin zor da olsa korumaları kaldırılıp, kopyalanabilir hale getirildiği oluyor. Tüketici DRM korumasıyla satın alınan bir materyalin korumasını kaldırarak kullanabiliyor. Ancak yine de parasıyla satın almış olsa dahi yasa dışı işlem gerçekleştirmiş olarak kabul ediliyor. Ancak artık bu işlemlere gerek kalmayacak.

Android için Firefox 85 güncellemesini yaptığınızda, Widevine DRM desteği sayesinde Netflix veya Amazon Prime Video sitelerini yükleyebilecek ve 720p HD kalitedeki içerikleri izleyebileceksiniz. Android için Firefox 85 ile DRM içeriği olan bir sayfa yüklediğinizde, herhangi bir korumalı medyayı oynatmasına izin vermek isteyip istemediğinizi soran bir pencere göreceksiniz. Tercihlerinizi istediğiniz zaman, Firefox Menüsü> Ayarlar> Site izinlerine giderek her site için iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz. Ayarlardan DRM içeriğinin otomatik olarak oynatılmasını engelleyebilirsiniz, ancak varsayılan olarak oynatma seçeneği görünmüyor.