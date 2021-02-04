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  4. Firefox 85 ile DRM koruması açılıyor

Firefox 85 ile DRM koruması açılıyor

04.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Firefox 85 ile DRM koruması açılıyor

Yeni güncelleme ile Android için Firefox 85, DRM korumalı içerikleri oynatmanıza izin veriyor. Netflix, Amazon Prime Video gibi sitelerde Android cihazdan açılmayan DRM korumalı içerikler artık problem yaratmayacak.

DRM korumalı içeriklere erişmek için farklı bir yazılım gerekiyor. Sistem için özel olarak hazırlanmış kırıcı yazılımlar kullanılıyor. DRM korumalı materyallerin zor da olsa korumaları kaldırılıp, kopyalanabilir hale getirildiği oluyor. Tüketici DRM korumasıyla satın alınan bir materyalin korumasını kaldırarak kullanabiliyor. Ancak yine de parasıyla satın almış olsa dahi yasa dışı işlem gerçekleştirmiş olarak kabul ediliyor. Ancak artık bu işlemlere gerek kalmayacak.

Android için Firefox 85 güncellemesini yaptığınızda, Widevine DRM desteği sayesinde Netflix veya Amazon Prime Video sitelerini yükleyebilecek ve 720p HD kalitedeki içerikleri izleyebileceksiniz. Android için Firefox 85 ile DRM içeriği olan bir sayfa yüklediğinizde, herhangi bir korumalı medyayı oynatmasına izin vermek isteyip istemediğinizi soran bir pencere göreceksiniz. Tercihlerinizi istediğiniz zaman, Firefox Menüsü> Ayarlar> Site izinlerine giderek her site için iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz. Ayarlardan DRM içeriğinin otomatik olarak oynatılmasını engelleyebilirsiniz, ancak varsayılan olarak oynatma seçeneği görünmüyor.

DRM NEDİR?

DRM (Digital Rights Management), Dijital Haklar Yönetimi demek. Lisans yasalarıyla korunan materyallerin daha güvenli hale gelmesini amaçlıyor. Sistem, içerik kopyalama işleminin de önüne geçiyor. DRM sayesinde korunan materyal belirli sınırlamalarla karşımıza çıkıyor ve bu sınırlamalar sonucunda materyali yalnızca lisans hakkını ödeyen kullanıcılar kullanabiliyor. Böylece söz konusu ürünün kopyalanarak internet üzerinden dağıtılmasının önüne geçiliyor. 

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