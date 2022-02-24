Fırın tellerinde biriken inatçı lekelerden kurtulmak sandığınız kadar zor değil! Tuz yardımıyla fırın telinizi yenileyin!

Türlü türlü yiyeceği fırında hazırlamak oldukça kolay ama temizliğini sürekli erteliyorsanız fırınınızın kullanım ömrünü kısalttığınızı bilmelisiniz. Özellikle yemek yapmayı seviyor ve günün çoğunu mutfakta geçiriyorsanız fırın temizliğini göz ardı etmemeli, gereken hijyeni sağlamaya özen göstermelisiniz. Çünkü fırın telini temizlemediğinizde yemeğin istediğiniz gibi pişmemesine ve eski lezzetini kaybetmesine neden olabilirsiniz. Yılların eskitemediği tuz yöntemi ile tüm bu problemlerden kısa sürede kurtulmanız mümkün. Fırın telinizin pırıl pırıl olması için yapmanız gerekenler tüm detaylarıyla bu yazımızda!

TUZ İLE FIRIN TELİNİZ ESKİ PARLAKLIĞINA KAVUŞACAK

Fırın teli deyip geçmeyin, sağlıklı beslenmek ne kadar önemliyse yediğiniz besinlerin hijyenine dikkat etmeniz de bir o kadar önemli. Yemeklerin olmazsa olmazı tuz, gözünüzü korkutan fırın teli temizliğinde büyük avantaj sağlıyor. Tuz, aynı zamanda temizlikte kimyasala karşı olanların ve zararlı madde içeren ürünler kullanmak istemeyenlerin tercih edebileceği doğal temizleyicilerden biri. Yağ çözme konusunda oldukça başarılı olan tuz, fark yaratan güçlü etkisiyle gönlünüzü kazanacak gibi görünüyor. Eski fırın telinizden eser bırakmayacak bu tuzlu karışımı hızlıca hazırlayıp uygulayabilirsiniz.

MALZEMELER

Sıcak su

Bulaşık deterjanı

1 kase tuz

UYGULAMA

Öncelikle telin boyutuna uygun bir kap veya tepsi ayarlayın.

Suyu kaynatın ve teli içine koyacağınız kap ya da tepsiye dökün.

Fırın telinizi kaynar suyun içinde 5 dakika kadar bekletin. Fırın telindeki yağ ve kirler çözünmeye başlayacak.

5 dakika bittiğinde telin üzerinde çıkmamış lekeler görürseniz bir süre daha sıcak suyun içinde bekletebilirsiniz.

Başka bir kabın içinde bulaşık deterjanı ve 1 kase tuzu karıştırın.

Karışımı bulaşık süngerine dökün.

Sıcak suyun içinden çıkardığınız teli sünger ile iyice temizleyip durulayın. Fırın teliniz ilk günkü gibi oldu bile!



