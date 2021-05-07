Fırınlar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? İşte tam kapanmada fırınların çalışma saatleri...

17 Mayıs'a kadar devam edecek olan tam kapanma uygulaması sürerken fırın çalışma saatleri merak konusu oldu. Ramazan ayı içerisinde olduğumuz şu süreçte fırınların ve unlu mamül satan işletmelerin kaçta açıldığı merak ediliyor. Peki fırınlar kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? TAM KAPANMADA FIRIN ÇALIŞMA SAATLERİ...

29 Nisan saat 19:00 itibariyle başlayan tam kapanma uygulaması devam ederken fırın çalışma saatleri de merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlana genelge ile birlikte 17 Mayıs sabah 05.00'a kadar uygulanacak olan 17 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca açık olacak işletmeler açıklandı.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı kurum ve iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla yalnızca market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında ise kesinlikle satış yapılmasına müsaade edilmeyecektir. Tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00 ve 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız dışında) ikametlerine en yakın bakkal, kasap, kuruyemişçi, market, manav ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Yine aynı saatler arasında market, manav, kasap, bakkal, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere veya adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Bu uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olurken, Pazar günü ise zincir marketler kapalı olacaktır.

