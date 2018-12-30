HABER

Firma isim değiştirdi, çalışanlar tazminatlarını alamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 13:11 | Son Güncelleme

İZMİT'te, pastane zincirinde çalışanlar, firmanın sık sık isim değiştirmesi nedeniyle tazminatlarını alamadı.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, pastane zincirinde çalışanlar, firmanın sık sık isim değiştirmesi nedeniyle tazminatlarını alamadı. İş mahkemesine başvuran çalışanlar, davayı kazanmalarına rağmen alacakları ödenmedi. Firma sahibinin iflas göstererek, kendisini işten çıkardığını öne süren Bülent Taşkın, "Mahkemeye başvurdum ama patronun üzerine herhangi bir şey olmadığı için tazminatımı alamıyorum. Bu şahıs, iş yerlerini başkalarının üzerine çevirerek, aynı işi yine yürütüyor. Dava açtım, 110 bin lira tazminat kazandım; ama paramı alamıyorum" dedi. İzmit'te, pastane zincirinde çalışanlar, firmanın isminin ve sahibinin sık sık değiştiğini iddia ederek, işten çıkarılmalarının ardından iş mahkemesinde açtıkları davayı kazanmalarına rağmen tazminatlarının ödenmediğini söyledi. Firma sahibinin iflas göstererek, kendisini işten çıkardığını ileri süren Bülent Taşkın, "Ben 16 yıldır pastanede tezgahtarlık yapıyorum. İş yeri iflas göstererek, beni işten çıkardı. Mahkemeye başvurdum; ama patronun üzerine herhangi bir şey olmadığı için tazminatımı alamıyorum. Fakat bu şahıs, iş yerlerini başkalarının üzerine çevirerek, aynı işi yine yürütüyor. Avukatımla görüştüğümde 'Üzerine bir şey yok, alamıyoruz' diyor. Bu adam aynı işi yapıyor. Biz devletimize güveniyoruz. Yetkililerin bunun üzerine gitmesi lazım. Firmaların ismini 2 kez değiştirdi. Bu isim değişikliği yapılınca hiç kimse, 'Bu şirketin çalışana borcu yok mu?' diye sormuyor mu? Bizim sesimizi duysunlar. Bu firma sahibi bizim tazminatımızı ödemiyor; ama işi yürüten yine aynı patron" diye konuştu. 'ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLUYOR' Taşkın, 110 bin TL tazminat hakkı kazandığını belirterek, "Dava açtım ve mahkeme beni haklı buldu. İş mahkemesinden 110 bin TL tazminat hakkı kazandım. Fakat kazandığım halde bir şey alamıyorum. Benim gibi nereden baksanız 10 kişi daha mağdur. Dükkana gittiğiniz zaman işi yürüten aynı patron. Akşamları dükkana gidiyor. Dükkanın başında çocukları duruyor. Denetime gelindiği zaman üst kata oturup, 'Ben burada müşteriyim' diyor. Ben o dükkanda 10 yıl izin yapmadan çalıştım. 10 seneden sonra bana haftada 1 gün izin verdiler. Ondan sonra 6 yıl haftada 1 gün iznimi kullandım. Toplam 16 yıl çalıştım ama hiçbir şey alamadım. Bu şahıs aynı işi yapıyor. En az 3- 4 tane de şubeleri var. Çalışanları mağdur oluyor" dedi. 'İŞ YERİ ADINI DEĞİŞTİRİP, İFLAS GÖSTERİYORLAR' İş yerine açtığı davadan 40 bin lira almaya hak kazandığını; fakat parasını alamadığını öne süren Mahmut Akbay ise şunları söyledi: "Yaklaşık 8 yıl 2 ay boyunca ben de aynı pastane zincirinde tezgahtar olarak çalıştım. Tazminatımızı alamadık. Kendileri iş yeri adı değiştirip, iflas gösterdikleri için hiçbir şekilde tazminatımızı alamıyoruz. Mahkemeden 40 bin TL'ye yakın tazminat kazandım. Şu anda şirket üzerine şirket değiştiriyor. Başkalarının adına şirket kuruyorlar. Kayınçosunun adına, teyzesinin, oğlunun adına şirket açıyor. Bu şekilde hiç kimsenin tazminatını ödemiyor. Herkese borç takıp oradan oraya taşınıp duruyorlar. Şu anda hacizli malları bile kaçırıyorlar. Şu an 3 tane şirket değiştirdi. Bu şirketleri hep iflas göstererek değiştiriyor. Firma sahibi, 'Benim üzerime hiçbir şey yok. Sadece ceketim var. Benim kimseye borcum yok' diyor. Telefonla da görüştüm, yanına da gittim. Bana çocuk azarlar gibi davrandı. Şu anda kardeşi başka bir firma işletiyor, kendisi başka bir firma işletiyor. İkisinin de durumları iyi. Biz alacağı olan personele para ödemesini istiyoruz. Benim gibi aynı şekilde birkaç arkadaşım daha var. Davayı kazandıkları halde ödemelerini alamıyorlar. Avukatlar da üzerlerinde herhangi bir mal varlığı olmadığı için bu işin üstüne gidemiyor. Şu ana kadar kardeşi 3 firma, kendisi de 3 firma ismi değiştirdi. Hep böyle yapıyorlar. Milletin maaşlarını, toptancılara olan borçlarını ödememek için gayret gösteriyorlar."

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Ayvalık Hudut Kapısı’nda yılbaşı öncesi beklenen yoğunluk yaşanmadıAyvalık Hudut Kapısı’nda yılbaşı öncesi beklenen yoğunluk yaşanmadı
Elazığ'da karın kapattığı 332 köy yolu, yeniden umaşıma açıldıElazığ'da karın kapattığı 332 köy yolu, yeniden umaşıma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Kartal'da denize giren kişi kayboldu

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Buz tutan Çıldır Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Güneydoğu'nun "Uludağ"ında kayak sezonu açıldı

Yılbaşı öncesi 'Türkiye Güven Huzur-9' uygulaması

Türkiye genelinde dev uygulama

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.