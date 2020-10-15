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First Lady Melania itiraf etti: Trump’ın 14 yaşındaki oğlu da koronaya yakalanmış

DÜNYA HABERLERİ  | 15.10.2020 10:36 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın ardından oğulları Barron'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Melania, Barron'ın belirti göstermeden virüsü atlattığını açıkladı.

First Lady Melania itiraf etti: Trump’ın 14 yaşındaki oğlu da koronaya yakalanmış

Koronavirüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, salgının merkez üssü ABD'de Başkan Donald Trump ve eşi Melania Trump’ın hastalığa yakalanması uluslararası basının gündeminden düşmüyor.

Test sonuçları negatife dönen ve artık bulaştırma riski kalmadığı belirtilen Başkan Trump’ın ardından First Lady Melania Trump da son durumuyla ilgili bilgi verdi. Kendisine yapılan son testlerin de negatif çıktığını söyleyen Melania Trump, oğulları Barron’la ilgili gerçeği ilk kez duyurdu.

‘KORKULARIMIZ GERÇEK OLDU’

14 yaşındaki Barron Trump’ın da corona virüsüne yakalandığını ancak atlattığını anlatan Melania, “Testlerimiz pozitif çıktıktan sonra aklım hemen oğlumuza gitti. İlk testleri negatif çıkınca rahatladım. Ancak sonraki testlerde sonuç pozitif çıktı ve korkularımız gerçek oldu. Şanslıyız ki o güçlü bir genç ve semptom göstermedi. Üçümüzün bunu aynı anda geçirmesinden, birlikte zaman geçirebilmiş olmamızdan memnunum” dedi.

First Lady, oğlunun pozitif teşhisinin neden daha önce kamuoyuyla paylaşılmadığı konusunda yorum yapmadı. Beyaz Saray'dan daha önce yapılan açıklamada Trump ailesinin diğer üyelerinin hepsinin testlerinin negatif çıktığı belirtilmişti.

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