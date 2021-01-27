Fırtına birçok ili vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi

Manisa K-kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle enerji iletim hatlarının kopması ve bazı trafolarda yaşanan arızalar sonucu kentin önemli bölümünden elektrik kesintisi yaşandı.
Yunusemre ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bir işletmenin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Herhangi birinin yaralanmadığı olayda cadde trafiğe kapatıldı. Şehzadeler ilçesi Turgutlu Caddesi'nde de bir işletmenin çatısı yola düştü. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her iki adreste de caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.
Mimar Sinan Bulvarı, Tarzan Bulvarı, Erler Caddesi, Çamlık Sokak'ta aydınlatma direkleri ve ağaçlar yola ve park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına uyarısının ardından kentte gece saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde işe gitmekte olan vatandaşlar ve sürücüler sağanak nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok ilçedeki ana caddeler ise sağanak nedeniyle adeta göle döndü.
Bornova ilçesi Ümit Mahallesi’nde fırtına nedeniyle bir ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi. İhbar üzerine adrese gelen Gediz Elektrik personelleri tarafından tellerin üzerine düşen ağaç çalışmalar sonrası tellerin üzerinden kaldırıldı. Ayrıca Buca ilçesinde de bir ağaç devrilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı.
Sağanak yağmur nedeniyle daha önce birçok aracın sular altında kaldığı Karşıyaka Mavişehir Mahallesi’nde caddeler adeta göle döndü. Birçok noktada su birikintileri meydana gelirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ise yollarda biriken suları tahliye etmek için gece boyu çalışmalar yürüttü.
Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve polis ekipleri ise gece boyunca etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle adeta teyakkuza geçti.
Denizli'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 35 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle, evlerin çatıları uçtu. Enerji iletim hatları koptu, bazı trafolarda arıza oluştu. Kentin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşanırken, bazı yerlerde ağaçlar devrildi. Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 265 sokakta bulunan tek katlı bir evin çatısı, şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek caddeye düştü. Çatının caddeyi trafiğe kapattığı olayda, şans eseri yaralanan olmadı. Uçan çatının isabet ettiği 2 otomobil zarar görürken, bir telefon direği kırıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeye düşen çatı malzemelerini kaldırmak için çalışma başlattı.
Mahalle sakinlerinden Ali Solak, rüzgar nedeniyle ev ve araçlarda hasar oluştuğunu belirterek, "Rüzgar çok şiddetliydi. Bir evin çatısı büyük bir gürültüyle yerinden söküldü. Korku yaşadık. Can kaybı yaşanmaması sevindirici oldu" dedi.
(AA)