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  4. Fırtına etkisini artırdı! Feribot seferleri iptal edildi

Fırtına etkisini artırdı! Feribot seferleri iptal edildi

15.12.2023 23:22 | Son Güncelleme:
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Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

Fırtına etkisini artırdı! Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Eceabat hattında, Eceabat'tan yarın saat 04.00 ve 06.00, Çanakkale'den ise saat 05.00 ve 07.00'de gerçekleştirilmesi planlanan seferler olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Seferler, Eceabat'tan saat 07.15 seferi yapıldıktan sonra Eceabat'tan tek saatlerde, Çanakkale'den ise çift saatlerde devam edecek.

Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarındaki tüm seferler, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale feribot
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