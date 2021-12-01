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Fırtına umurlarında olmadı, duyan cep telefonlarıyla sahile koştu

01.12.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yapılan lodos uyarısından ardından sabah saatlerinde kentte şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatte 60-90 kilometre hıza ulaşan lodos, dünyaca ünlü sahil ve falezlerde dev dalgalar oluşturdu. Vatandaşlar ve turistler eşsiz manzarayı fotoğraflayıp ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı.

Turizmin başkenti Antalya’da lodos fırtınası yönündeki uyarının ardından, şiddetli rüzgar etkili oldu. Kentte güneşli hava hakim sürerken, hava sıcaklığı 22 dereceye kadar çıktı, saatteki hızı 60-90 kilometre arasında değişen lodos ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluşturdu.

KIYI ŞERİDİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Falezleri ve sahili döven yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki dalgalar, kıyı şeridi beyaza bürüdü. Varyantlardaki seyir terası ile sahil kısmına gelen vatandaşlar ve turistler, eşsiz manzarayı fotoğraflayıp ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Eğlenmek için sahile inen çocuklar ise kıyıya vuran dalgalara dokunabilmek için zaman zaman tehlikeli hareketlerde bulundu. Denizin üzerindeki martılar da, dalgalara yakın uçarak balık avladı.

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''TEHLİKE OLACAĞINI ZANNETMİYORUM''

Sahilde manzarayı fotoğraflayan vatandaşlardan Atilla Gözeğer, “Hava rüzgarlı. Antalya için normal bir hava. Dalgaları görmek için sahile geldim. Fotoğraf çekiyorum. Tehlike olacağını zannetmiyorum” dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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