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Fırtına Vadisi’nde tebligat engeline takılan yıkımlar bugün yeniden başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:06 | Son Güncelleme

Rize’nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Fırtına Vadisi boyunca bulunan kaçak yapıların yıkımı için 20 Mayıs 2019 tarihinde başlanan ancak ’tebligat’ engeline takılan yıkımlar bugün yeniden başladı.Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yürürlüğe koyduğu İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve SİT alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması kapsamında 20 Mayıs tarihinde harekete geçildi.

Fırtına Vadisi’nde tebligat engeline takılan yıkımlar bugün yeniden başladı

Rize’nin Çamlıhemşin ve Ardeşen ilçelerindeki Fırtına Vadisi boyunca bulunan kaçak yapıların yıkımı için 20 Mayıs 2019 tarihinde başlanan ancak ’tebligat’ engeline takılan yıkımlar bugün yeniden başladı.
Cumhurbaşkanlığınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde yürürlüğe koyduğu İmar Barışı uygulamasını fırsat bilerek ve özellikle yaylalarda ve SİT alanlarında son dönemlerde görülen kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri Fırtına Vadisi boyunca İl Özel İdaresince alınan yıkım kararlarının uygulanması kapsamında 20 Mayıs tarihinde harekete geçildi. Vadideki toplamda 21 adet kaçak ve ruhsatsız yapıdan biri olarak gösterilen Akkaya köyünde Fırtına Deresi kenarındaki Kemal Eksilmez’e ait 3 katlı yapının yıkımı için başlatılan çalışmalara kaçak bina sahipleri büyük tepki göstermiş, gerginlik yaşanmıştı. Kaçak yapı sahiplerine önceden yıkım için ’tebligat’ gitmediği iddiasıyla yıkımlar ileri bir tarihe ertelenmişti. Yıkımlar tebligat için yasal sürenin dolmasının ardından bugün sabah saatlerinde itibaren yeniden başladı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlanan yıkımlarda her hangi bir sorun yaşanmazken, bölgedeki 21 binanın yıkımlarının sürmesi bekleniyor.
Öte yandan Fırtına Vadisi Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösteriliyor.

Fırtına Vadisi’nde tebligat engeline takılan yıkımlar bugün yeniden başladı

Fırtına Vadisi’nde tebligat engeline takılan yıkımlar bugün yeniden başladı

Fırtına Vadisi’nde tebligat engeline takılan yıkımlar bugün yeniden başladı

Fırtına Vadisi’nde tebligat engeline takılan yıkımlar bugün yeniden başladı

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