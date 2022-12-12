Fırtınada uçma tehlikesi yaşayan pazarcıyı arkadaşı bacağından tutarak kurtardı

Hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına ve yağış uyarısında bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından dün sabah saatlerinde Arnavutköy’de Pazar kurmaya çalışan esnaf, çadır açmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle çadırlar savrulurken, çadırı bağlamaya çalışan bir esnaf çadırla birlikte havalandı. Havalanan pazarcıyı meslektaşı bacağından tutarak kurtardı.

Yaşananlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, esnaf çadırı bağlamaya çalıştığı esnada rüzgardan havalandığı uçmaması içinse başka bir esnafın bacağından tuttuğu görüldü.

(İHA)

