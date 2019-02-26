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Fırtınanın devirdiği hurma ağacı 2 araca zarar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen dev hurma ağacı, park halindeki 2 araçta maddi hasara neden oldu.

Fırtınanın devirdiği hurma ağacı 2 araca zarar verdi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle devrilen dev hurma ağacı, park halindeki 2 araçta maddi hasara neden oldu.
İskenderun'da dün geceden beri etkili olan şiddetli fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi. Kurtuluş Mahallesi'nde Hamidiye Camii'nin arka bahçesinde bulunan hurma ağacı rüzgarın şiddetine dayanamayark devrildi. Dev ağaç, park halindeki 31 TY 672 plakalı otomobil ile bir kargo şirketine ait 01 AEH 07 aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

FOTOĞRAFLI

Fırtınanın devirdiği hurma ağacı 2 araca zarar verdiFırtınanın devirdiği hurma ağacı 2 araca zarar verdiFırtınanın devirdiği hurma ağacı 2 araca zarar verdiFırtınanın devirdiği hurma ağacı 2 araca zarar verdi

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