HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fıstık tüccarının sır ölümü

Fıstık tüccarının sır ölümü

01.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fıstık tüccarının sır ölümü

Gaziantep’in Nizip ilçesinde fıstık tüccarı Mehmet Kılıç, 5.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde fıstık tüccarı Mehmet Kılıç, 5. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre intihar ettiği düşünülen Kılıç’ın olaydan önce oğlunu arayarak helallik istediği öğrenildi.
Nizip İlçesi Fıstık Hali esnaflarından Mehmet Kılıç, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde 5. katta bulunan evinin balkonundan yere çakıldı. Yakınlarının ve komşularının sesi duyması üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından park halindeki aracının yanında bulunan Mehmet Kılıç’ın öldüğü belirlendi. Yapılan otopsi ve işlemlerinin ardından İş adamı Kılıç’ın cenazesi Alhacı Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi.
Kılıç’ın ölmeden önce oğlunu arayarak helallik istediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilk bilgiler iş adamının son dönemlerde psikilojik sorunları bulunduğu ve intihar ettiği yönünde olurken neden intihar ettiği ise henüz bilinmiyor.

Fıstık tüccarının sır ölümü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine yanıtKılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı!Jandarma Genel Komutanlığına memur ve personel alımı!

En Çok Okunan Haberler

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Silivri'de yılbaşı partisi verilen villaya baskın

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Dansözlü yılbaşı eğlencesine polis baskını

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı

Sözcü Gazetesi'nin 'Ayasofya' haberine inceleme

Sözcü'nün 'Ayasofya' haberine inceleme

Korkunç olay! Aniden yol ortasında yere düştü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Korkunç olay! Aniden yol ortasında yere düştü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Akhisar talihliyi merak ediyor! Belediye Başkanı bu çağrıyı yaptı

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi

Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden biri koronavirüs hastalığını geçirdi

Şaşkına çeviren olay! Yılbaşı pastasından altın çıktı

Şaşkına çeviren olay! Yılbaşı pastasından altın çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.