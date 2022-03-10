HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fitch: Rusya yaptırımlar yüzünden yakında borçlarını ödeyemez hale gelebilir

Fitch: Rusya yaptırımlar yüzünden yakında borçlarını ödeyemez hale gelebilir

09.03.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya bu hafta vadesi gelen devlet tahvillerinin ödemelerinin uluslararası yaptırımlardan etkilenebileceğini duyurmuştu. Şimdi kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Rusya'nın borçlarını ödeyemez hale düşebileceğini söylüyor.

Fitch: Rusya yaptırımlar yüzünden yakında borçlarını ödeyemez hale gelebilir

Önde gelen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Rusya'nın devlet tahvillerinin notunu daha da düşürerek 'çöp' seviyesine indirirken, ülkenin yakında borçlarını ödeyemez duruma düşebileceğini bildirdi.

Fitch, Rusya'nın statüsünü yatırım yapılabilir ülkeler seviyesinden aşağıya indirdikten sadece birkaç gün sonra, neredeyse en düşük seviyeye düşürdü.

Bu, Ukrayna'nın işgali ardından kapsamlı yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'nın ekonomik itibarına inen son darbe oldu.

Bu hafta Moskova hükümeti, devlet tahvillerinin vadesi gelen faiz ödemelerinin yaptırımlardan etkilenebileceğini bildirmişti.

Fitch "Yaptırımların baskısının giderek daha çok hissedilmesi ve enerji ticaretini sınırlayacak öneriler, Rusya'nın siyasi bir yanıt verme ihtimalini artırıyor. Bunlar arasında en azından bazı devlet borçlarının seçilerek ödenmemesi de olabilir" diyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bu açıklaması, ABD ve İngiltere'nin Rus petrolünü yasaklama planlarını duyurmasından sonra yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya ekonomisinin can damarı"nı hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Birliği de Rusya doğal gazına bağımlılığını yıllara yayarak 2030'a kadar azaltmayı planladığını bildirdi.

'Borçlarımızı ödeyeceğiz ama...'

Önemli bir petrol ihracatçısı olan Rusya'ya yönelik bu tür adımlarla, Moskova'nın mali imkanlarının iyice sınırlanması hedefleniyor. Ama uzmanlar bu tür adımların küresel piyasalarda petrol ve doğal gaz fiyatlarını muhtemelen daha da artırarak bütün ülkeleri etkileyeceği uyarıları yapıyor.

Pazar günü Rusya hükümeti, yatırımcılara, kamu borçlarını ödemeyi sürdüreceğini söyledi.

Ama aynı zamanda enerji sektörüne uygulanan uluslararası yaptırımların, mali yükümlülüklerini yerine getirme imkanlarını ve arzusunu sınırlayabileceği uyarısını da yaptı.

Rusya Maliye Bakanlığı açıklamasında "Ülke dışından yatırım yapanlara bu tür ödemelerin gerçekleştirilmesi olasılığı, yabancı devletlerin Rusya Federasyonu'na yönelik sınırlayıcı önlemlere bağlı olacaktır" denildi.

Moody's ve Standard and Poor's da not düşürdü

Eğer Rusya borç geri ödemelerini yapmayı sürdüremezse, 1917 Bolşevik Devrimi'ni izleyen dönemden bu yana ülkenin ilk kez ciddi şekilde devlet tahvillerini ödeyemez duruma düşme ihtimali var.

Son günlerde Fitch'in rakibi diğer önde gelen kredi derecelendirme kuruluşları Moody's ve Standard and Poor's da Rusya'nın dış borçlarını geri ödeme puanını düşürdü.

Bu da dünyanın önde gelen üç derecelendirme kuruluşunun birden, Rusya'nın kamu borçlanmasını "yatırım yapılabilir" düzeyinin altında ya da "çöp" seviyesinde gördüğü anlamına geliyor.

Rus rublesi de kapsamlı yaptırımlar birer birer açıklandıkça, dünya çapında farklı piyasalarda rekor düşüşler gösterdi.

Rusya Merkez Bankası geçen ay, para biriminin düşüşünü durdurmak amacıyla faiz oranlarını iki mislinin üzerinde artırarak yüzde 20'ye çıkardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladıZelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı
Açıklama geldi! ABD güçlerini alarma geçirdiAçıklama geldi! ABD güçlerini alarma geçirdi
AKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklamasıAKOM'dan İstanbul için '1987 kışı' açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

EPGİS duyurdu! Benzin ve motorine yapılan son zam iptal edildi

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Bornozunu indirip poz verdi! Şeftali detayı dikkat çekti

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Zelenskiy savaşı bitirecek tek şartı açıkladı

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Evlendi, hayatının şokunu yaşadı! 'Eve gelme canım' deyip...

Korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'

Korkutan açıklama! '48 saat kaldı, tüm Avrupa tehlikede'

İsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurdu

İsrail ile yeni dönem! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu bir fırsattır' diyerek duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.