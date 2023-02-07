Fitoterapi yan etkileri var mı? Kimlere fitoterapi uygulanmaz?

Bitkilerin şifasından yararlanmaya dayalı olan fitoterapi, çeşitli hastalıkların tedavisinde iyileştirici bir etkiye sahiptir. Bitkisel bir tedavi yöntemi olduğu için vücudun genel sağlık durumunun iyileşmesine katkı sağlar. Ancak tabii ki her hasta için aynı bitki ve tedavi yöntemi kullanılamaz. Bitki olduğu için yan etkisi olmayacağı anlamına gelmez. Bitkilerin çok fazla tüketilmesi ya da kişinin bitkiye karşı olan hassasiyeti, fitoterapi uygulamalarının bazı yan etkilere neden olmasında etkilidir. Bu nedenle fitoterapi tedavisi için mutlaka bir uzmana danışmak ve onun yönergelerini uygulamak çok önemlidir.

Fitoterapinin yan etkileri nelerdir?

Fitoterapi yan etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bunun nedeni cinsiyet, yaş, sağlık durumu açısından farklılıkların olmasıdır. Şifalı ve faydalı olup fitoterapide kullanılan bitkilerin de toksin etkileri vardır. Bu nedenle dikkatli bir şekilde kullanılmaları ve doktor kontrolünde uygulanmaları çok önemlidir. Aksi takdirde çok büyük sağlık problemlerine neden olabilirler. Kişinin hassasiyetine uygun bitkilerle fitoterapi uygulaması yapılması gerekir. Yoksa bu bitkilerin yan etkileri hasta üzerinde daha net ve fazla şekilde görülebilir.

Fitoterapi tedavisi ilaçların yan etkileri konusunda bir örnek vermek gerekirse hipertansiyonu olan birinin mide bağırsak problemini iyileştirmek için meyan kökü kullanması sonucu hipertansiyonu artabilir. Farklı bir örnek ise vücut direncini artırmak isteyen biri sarımsak tüketip beraberinde de kan sulandırıcı ilaç alırsa sarımsak da kanı sulandırdığı için kanama riski ortaya çıkar. Tüm bu risklerden dolayı fitoterapi uygulamasında mutlaka bir uzaman danışmak çok önemlidir.

Kimlere fitoterapi uygulanmaz?

Fitoterapinin kimlere uygulanmayacağı hakkında net bir bilgi vermek zordur. Bitkilerle yapılan tedavide herkesin bitkilere verdiği tepki farklıdır. Bu nedenle fitoterapinin kimlere uygulanmayacağı ya da fitoterapiye uygun olup olmadığınızı mutlaka uzman bir doktora danışarak öğrenmelisiniz. Kimlere fitoterapi uygulanmaz sorusu için bazı bitkilerin yan etkilerinden bahsedilebilir. Buna göre sahip olduğunuz hastalık ve iyileştirmek istediğiniz diğer hastalığı göz önünde bulundurarak toksin fitoterapi bitkileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Ekinazya, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ancak bulantı ve kusmaya neden olabilir, ayrıca pıhtılaşmaya etki edebilir.

Zayıflama çaylarında ve enerji içeceklerinde kullanılan efedra bulantı, kusma, terleme, deride pullanma, hipertansiyon, karaciğer yetmezliği, hiperdemi, baş ağrısı, sinirlilik gibi durumlara yol açabilir.

Binbirdelik otu depresyon için kullanılır ancak kişilerde serotonin, dopamin, norepinefrinde artışa neden olabilir.

Fitoterapi zararlı mı?

Fitoterapi uygulaması alternatif tıp uygulamalarında alanında uzman kişiler tarafından önerilmektedir. Ancak her durumda bu uygulamanın başarılı sonuç vereceği söylenemez. Hastanın genel durumu, hastalığının seviyesi, yaşı gibi durumlara bağlı olarak fitoterapi önerilir ya da önerilmez. Fitoterapi zararlı mı sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Şifalı bitkilerin vücuda olan etkilerinden faydalanmak için fitoterapi uygulamasına başvurulabilir. Ancak tabi ki bitkilerin de toksin etkilere sahip olduğu unutulmamalıdır. Doğru miktarda ve doğru şekilde uygulamak çok önemlidir.

Bir fitoterapi uygulaması olan fototerapinin zararlı olup olmadığı da merak edilir. Genellikle yenidoğanlara uygulanan bu yöntem sarılığı önlemek için kullanılır. Sarılığı önlemeye yardımcı olan yenidoğan fototerapi yan etkileri ise az da olsa vardır. Çoğunlukla büyük bir faydası dokunan fototerapi, yenidoğanlarda kimi zaman ciltte pullanma, sık ve sulu dışkılama gibi yan etkilere yol açabilir. Fitoterapi zararları ile ilgili hekiminizden ya da bu alanda uzman bir kişiden mutlaka bilgi almalısınız. Aksi takdirde bu tedavi uygulamalarının sizde neye yol açacağını bilmediğiniz için sağlığınıza zarar verebilirsiniz.



