HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyat/performans canavarını piyasaya sürdü

Fiyat/performans canavarını piyasaya sürdü

26.12.2020 11:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fiyat/performans canavarını piyasaya sürdü

Mi 10T Pro , Snapdragon 865 çipseti ve 5G teknolojisi ile üst seviye bir performans sergilemesinin yanı sıra fiyat/performans oranı ile rakiplerine göz dağı veriyor.

5G özellikli bir amiral gemisi modeli, hem günümüz hem de geleceğe yönelik sağlam bir adım anlamını taşıyor. Bunun yanında Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı teknolojisinin olduğundan da söz etmeliyiz. Yani evet, kablosuz bağlantı seçenekleri tarafında zengin bir seçenek yelpazesi sunuluyor.

Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen telefon, bunun yanında destekleyici güçlü çözümler sunmayı da ihmal etmiyor. Örneğin, 8GB LPDDR5, güncel performanslı bir çözüm. Bunun yanında, 256GB’lık dahili depolama var ki, oyunlarınızdan videolarınıza, müzik dosyalarınıza kadar yeterli bir depolama çözümü. Tabii ki dosya kopyalama ve transfer tarafında da hız önemli. Bu bağlamda UFS 3.1 teknolojisinin tercih edilmesi de sevindirici.

Oyun oynamayı seviyorsanız, bu telefonda PUBG ve Call of Duty Mobile gibi güncel oyunları yüksek kalite görsellik ve akıcı detaylarla deneyimleyebilirsiniz. Üstelik “aşırı ısınma” gibi bir faktörle de karşılaşmadan. Likit soğutma teknolojisinin entegre edildiği telefon, yük altındayken dahi yüksek performans sunabiliyor.

Tabii ki “ekran” da çok önemli bir detay. Öyle ya, sosyal medya gezintilerinden oyun deneyimlerine, video detaylarına kadar her işlemi başarılı bir görüntüleme kalitesiyle deneyimlemek isteriz.

Mi 10T Pro, 6.67 inç FHD+ ekrana sahip. TrueColor renk teknolojisinin yanında HDR10 teknolojisine de sahip olan ekran, tipik olarak 500nit parlaklık değerine sahip.

Bir diğer dikkat çekici detay ise, uygulama ihtiyaçları doğrultusunda 30Hz-144Hz arasında ekran yenileme hızının sunulabilmesi. Bu sayede oyun oynuyorken ya da video izliyorken, daha akıcı ve dolayısıyla daha net detaylarla karşılaşabiliyorsunuz.

Mi 10T Pro’nun ekranı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarına yönelik çalışma modlarına sahip. Örneğin, Okuma Modu 3.0 ve Güneş Işığı Modu 3.0. Ve evet, düşük mavi ışık sertifikası sayesinde gözleriniz yorulmadan uzun süreler kullanım mümkün oluyor.

Sonuç olarak telefonun görüntüleme performansı gerçekten çok başarılı. Öte yandan, en ufak dokunuşlara yanıtlar verebildiğini de ekleyelim.

Gelelim kameralara. Çoğumuz için kameralar çok önemlidir değil mi? Mi 10T Pro da gerek fotoğrafçılık gerekse de video çekim tarafında pek çok detay sunuyor
Ürünün arka tarafında üçlü kamera sistemi var. 108+13+5MP olmak üzere.

108MP ana kamera, f1,69 açıklık değeri, optik görüntü sabitleme özelliği ve 30x’e kadar dijital yakınlaştırma özelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hem iyi ışıklı ortamlarda hem de düşük ışıklı ortamlarda net sonuçlar elde edilebiliyor.

13MP değerde geniş açılı kamera sayesinde kalabalık çekimler ve manzara çekimleri yapılabilirken, 5MP makro kamerayla da yakın mesafede ince detaylar elde edilebiliyor.

Mi 10T Pro, çoğu telefonda göremediğimiz detayları bünyesinde barındırıyor.

Örneğin, bu telefon ile 8K çözünürlükte videolar çekebilirsiniz, evet. Öte yandan, 60FPS’de 4K video çekim özelliği de gerçekten başarılı.

Ön taraftaki 20MP kamera da hem selfie’ler, hem videolar için ideal performans sunuyor. Yetmedi mi? Öyleyse renk odağı, hızlandrılmış video, ağır çekim video, çift video gibi seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.

5000mAh pille gelen telefon, aynı zamanda hızlı şarj desteğine de sahip. Kutuda gelen 33w hızlı şarj cihazı ile kısa sürede şarj edebilir ve normal kullanımda tek şarj ile 2 günü rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ürün, yaklaşık bir saatte tamamen şarj oluyor.

Android 10 işletim sistemi ve Xiaomi’nin güncel arayüzü ile gelen Xiaomi Mi 10T Pro 5G, bünyesinde NFC, Bluetooth 5.1, güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucu sensör ve güçlü stereo hoparlörleri de barındırıyor.

İnceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
iPhone 12 ile başlamıştı: Xiaomi Mi 11'in kutusu da hafifleyebilir!iPhone 12 ile başlamıştı: Xiaomi Mi 11'in kutusu da hafifleyebilir!
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

Ailece yapıyorlarmış! Böyle yakalandılar

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

'Sağlık çalışanıyım' dedi ama cezadan kurtulamadı

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Masumlar Apartmanı'nda büyük sürpriz! Safiye'nin şaşırtan değişimi

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Tamer Karadağlı'dan sonra Survivor'ın yıldız ismi de kadroya katıldı!

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

Bakan Koca: BioNTech aşısı ile ilgili anlaşma imzalandı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

Bir aile dehşeti yaşadı! Sözleri yürek dağladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Enişte-baldız dolandırıcılığında şoke eden gelişme! Enişte kadın çıktı

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Diğer Haberler

Pandemi döneminde en çok bu YouTuber'lar kazandı

Pandemi döneminde en çok bu YouTuber'lar kazandı

iPhone 12 ile başlamıştı: Xiaomi Mi 11'in kutusu da hafifleyebilir!

iPhone 12 ile başlamıştı: Xiaomi Mi 11'in kutusu da hafifleyebilir!

Pakistan'dan Wikipedia ve Google'a "kutsal değerlere saygısız içeriklerle ilgili" uyarı

Kutsal değerlere saygısız içerikler mi var?

Gmail'e yeni rakip: Zoom'da 'e-mail' dönemi başlıyor!

Zoom'dan flaş hamle! Kullanıcılar sevinecek

WPS nedir? WPS bağlantısı nasıl yapılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?

WPS nedir? WPS bağlantısı nasıl yapılır? WPS nasıl devre dışı bırakılır?

Yapay Güneş 20 saniye çalıştı, dünya rekoru kırdı!

Yapay Güneş 20 saniye çalıştı, dünya rekoru kırdı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.