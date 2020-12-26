Fiyat/performans canavarını piyasaya sürdü

5G özellikli bir amiral gemisi modeli, hem günümüz hem de geleceğe yönelik sağlam bir adım anlamını taşıyor. Bunun yanında Wi-Fi 6 kablosuz bağlantı teknolojisinin olduğundan da söz etmeliyiz. Yani evet, kablosuz bağlantı seçenekleri tarafında zengin bir seçenek yelpazesi sunuluyor. Snapdragon 865 işlemcisiyle gelen telefon, bunun yanında destekleyici güçlü çözümler sunmayı da ihmal etmiyor. Örneğin, 8GB LPDDR5, güncel performanslı bir çözüm. Bunun yanında, 256GB’lık dahili depolama var ki, oyunlarınızdan videolarınıza, müzik dosyalarınıza kadar yeterli bir depolama çözümü. Tabii ki dosya kopyalama ve transfer tarafında da hız önemli. Bu bağlamda UFS 3.1 teknolojisinin tercih edilmesi de sevindirici. Oyun oynamayı seviyorsanız, bu telefonda PUBG ve Call of Duty Mobile gibi güncel oyunları yüksek kalite görsellik ve akıcı detaylarla deneyimleyebilirsiniz. Üstelik “aşırı ısınma” gibi bir faktörle de karşılaşmadan. Likit soğutma teknolojisinin entegre edildiği telefon, yük altındayken dahi yüksek performans sunabiliyor.

Tabii ki “ekran” da çok önemli bir detay. Öyle ya, sosyal medya gezintilerinden oyun deneyimlerine, video detaylarına kadar her işlemi başarılı bir görüntüleme kalitesiyle deneyimlemek isteriz. Mi 10T Pro, 6.67 inç FHD+ ekrana sahip. TrueColor renk teknolojisinin yanında HDR10 teknolojisine de sahip olan ekran, tipik olarak 500nit parlaklık değerine sahip. Bir diğer dikkat çekici detay ise, uygulama ihtiyaçları doğrultusunda 30Hz-144Hz arasında ekran yenileme hızının sunulabilmesi. Bu sayede oyun oynuyorken ya da video izliyorken, daha akıcı ve dolayısıyla daha net detaylarla karşılaşabiliyorsunuz. Mi 10T Pro’nun ekranı, hem iç hem de dış mekân kullanımlarına yönelik çalışma modlarına sahip. Örneğin, Okuma Modu 3.0 ve Güneş Işığı Modu 3.0. Ve evet, düşük mavi ışık sertifikası sayesinde gözleriniz yorulmadan uzun süreler kullanım mümkün oluyor. Sonuç olarak telefonun görüntüleme performansı gerçekten çok başarılı. Öte yandan, en ufak dokunuşlara yanıtlar verebildiğini de ekleyelim. Gelelim kameralara. Çoğumuz için kameralar çok önemlidir değil mi? Mi 10T Pro da gerek fotoğrafçılık gerekse de video çekim tarafında pek çok detay sunuyor

Ürünün arka tarafında üçlü kamera sistemi var. 108+13+5MP olmak üzere.