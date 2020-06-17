Fiyat/performans niteliğinde: Samsung Galaxy A21s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A21s etkinliği ile bugün karşımıza çıktı. Giriş-orta seviye akıllı telefonlar tanıtmaya devam eden Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyesi Samsung Galaxy A21s'i düzenlediği etkinlik ile birlikte tanıttı.

SAMSUNG GALAXY A21S ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A21s özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran tıpkı OnePlus 8 ve dün tanıtılan HTC Desire 20 Pro gibi sol üst köşesinde bir kamera deliğine yer veriyor. Bu kamera deliğinde telefonun 13 MP çözünürlüğündeki ön kamerası kendine yer buluyor. Telefonun teknik özellikler kısmı ise bir amiral gemisine göre oldukça düşük ancak bir giriş seviyesi akıllı telefona göre de oldukça iyi. Zira telefon Exynos 850 işlemcisinden gücünü alıyor ve 4 GB / 6 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanıyla bu gücünü perçinliyor.

Galaxy A21s'in arka tarafına geçelim. Akıllı telefon burada bir parmak izi okuyucuya ve dörtlü bir kamera kurulumuna yer veriyor. Telefon arka kameraları sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Arka kapağın altında ise 15W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh değerinde bir batarya yatıyor.