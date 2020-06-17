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Fiyat/performans niteliğinde: Samsung Galaxy A21s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.06.2020 11:19 | Son Güncelleme

Samsung, Samsung Galaxy A21s'in tanıtımını gerçekleştirdi. Fiyat/performans oranıyla öne çıkan Android'li akıllı telefon, bataryasıyla uzun kullanım süresi vadediyor. Peki Samsung Galaxy A21s özellikleri neler? Samsung Galaxy A21s fiyatı ne kadar?

Fiyat/performans niteliğinde: Samsung Galaxy A21s tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A21s etkinliği ile bugün karşımıza çıktı. Giriş-orta seviye akıllı telefonlar tanıtmaya devam eden Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyesi Samsung Galaxy A21s'i düzenlediği etkinlik ile birlikte tanıttı.

SAMSUNG GALAXY A21S ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A21s özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran tıpkı OnePlus 8 ve dün tanıtılan HTC Desire 20 Pro gibi sol üst köşesinde bir kamera deliğine yer veriyor. Bu kamera deliğinde telefonun 13 MP çözünürlüğündeki ön kamerası kendine yer buluyor. Telefonun teknik özellikler kısmı ise bir amiral gemisine göre oldukça düşük ancak bir giriş seviyesi akıllı telefona göre de oldukça iyi. Zira telefon Exynos 850 işlemcisinden gücünü alıyor ve 4 GB / 6 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanıyla bu gücünü perçinliyor.

Samsung Galaxy A21s özellikleri

Galaxy A21s'in arka tarafına geçelim. Akıllı telefon burada bir parmak izi okuyucuya ve dörtlü bir kamera kurulumuna yer veriyor. Telefon arka kameraları sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP makro kamera + 2 MP derinlik sensörü olarak görev yapıyor. Arka kapağın altında ise 15W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh değerinde bir batarya yatıyor.

Samsung Galaxy A21s kameraları

SAMSUNG GALAXY A21S FİYATI

Samsung Galaxy A21s'in fiyatına gelelim. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy A21s fiyatı (4GB RAM + 64 GB dahili depolama alanı) 215 dolar olarak belirlendi. Telefonun 6GB RAM'e sahip olan modeli ise 240 dolardan satışa çıkacak. Galaxy A21s'in Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor. Ancak Samsung Türkiye'den Galaxy A21s'in fiyatına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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