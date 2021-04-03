Fiyat/performans oranı ile rakiplerine gözdağı veriyor

8.29mm kalınlıktaki telefon, 178.8 gram ağırlıkta. Yanlardan yumuşatılmış hatları bulunan ürünün arka tarafında yumuşak, plastik malzeme kullanılmış. Ana kamera sistemi, hafif dışarı doğru çıkık konumlandırılmış ve sağ yan taraftaki fiziksel güç tuşunda parmak izi sensörü de bulunuyor. Sensörün genel olarak başarılı çalıştığını da belirtelim. IP53 su sıçramaları ve toza karşı dayanıklılığı bulunan ürün, alt kısımda 3.5mm kulaklık girişine de sahip. Kutudan kulaklık çıkmadığını, ama daha sağlam kullanım için kutudaki şeffaf koruyucu kılıfı kullanmanız gerektiğini söylemeliyiz. Dikkat çekici bir detay da ürünün stereo hoparlör sistemiyle geliyor olması. Bu sayede çoğu kez bir kulaklığa ihtiyaç duymadan bir şeyler oynarken ya da izlerken güzel işitsel detaylar alabilirsiniz. 6.43 İNÇ DEĞERDE AMOLED EKRAN Telefon, 6.43 inç değerde ekranla geliyor. Amoled teknolojisinin kullanıldığı bu ekran, FHD+ çözünürlük sunuyor ve 409ppi değerinde. Parlaklık değeri de tipik olarak 700nit. Kısacası ürün, hem iç hem de dış mekân kullanımlarında başarılı görüntüleme sunabiliyor. Ekran, güneş ışığında kullanıma göre kendini uyarlayabiliyor ve uzun süreli kullanımlarda göz konforu için koruma modunu da aktifleştirebiliyorsunuz.

SNAPDRAGON 678 ÇİPSETİYLE GELİYOR Ürün, Snapdragon 678 çipsetine sahip. Bize test için gelen üründe 4GB RAM ve 64GB dahili depolama olduğunu belirtelim. İstenirse microSD desteği de var. Tabii burada “RAM değeri 6 olsa daha iyi olurdu” diye düşünülebilir. Ürünün böyle seçeneği de var, ama tabii fiyat biraz daha yükseliyor. Android 11 işletim sisteminin bulunduğu telefon, kullanımı kolay bir arayüze sahip. Yine de, firmanın hazırladığı arayüzün ara ara performans düşüşleri gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu sebeple yazılımsal tarafta daha iyi bir optimizasyon bekliyoruz.

Peki telefonun oyun performansı nasıl diye soracak olursanız, Google Play Store’daki pek çok oyunu, yüksek görsellik beklentisi olmadan akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Örneğin, PUBG Mobile’ı orta ayarlarda, akıcı şekilde oynayabilirsiniz. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de telefonda yüksek ısınma düzeyiyle karşılaşmadık. 48MP DÖRTLÜ KAMERA SİSTEMİ Telefonun arka tarafında dörtlü kamera mevcut: 48MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP bokeh sensörü. 48MP değerdeki geniş açılı ana kamera, özellikle iyi ışıklı ortamlarda çok güzel fotoğraflar çekebiliyor. Ayrıca, kameranın 1080p 60FPS video çekim performansını da beğendik. Diğer çekim modlarına baktığımızda, 4K video, hızlı video ve ağır video çekim gibi detaylar da var. Ama yine de beklentileriniz çok yüksek olmamalı.