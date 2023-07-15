HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 1680 TL'ye düştü! Camper'ın sevilen ayakkabısında inanılmaz indirim

Fiyatı 1680 TL'ye düştü! Camper'ın sevilen ayakkabısında inanılmaz indirim

14.07.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş severlerin heyecanla beklenen Prime Day geldi çattı! Ve bu eşsiz indirim fırsatı dünyaca ünlü ayakkabı markası Camper'ı da kapsıyor. Siz de şık, rahat ve kaliteli bir ayakkabıya sahip olmayı hayal ediyorsanız Prime üyelerine özel bir kampanya olan Prime Day tam da sizin için! Camper'ın özenle tasarlanmış ayakkabıları, Prime Day indirimiyle şaşırtıcı bir fiyat avantajıyla sizleri bekliyor. Hadi gelin Camper'ın bu özel indirimini beraber keşfedelim!

Fiyatı 1680 TL'ye düştü! Camper'ın sevilen ayakkabısında inanılmaz indirim

Dünyaca ünlü ayakkabı markası Camper, Prime Day kapsamında muhteşem bir fırsat sunuyor. Bu heyecan verici indirim kampanyası sizleri aradığınız rahatlık, tarz ve kaliteye uygun ayakkabılarla buluşturacak. Sizi şaşırtacak fiyat avantajıyla Camper her adımınızda size eşlik etmeye hazır. Eğer ayakkabılarınıza önem veriyor ve şıklığınızı tamamlayacak bir çift arıyorsanız bu fırsata bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Camper Erkek Pelotas Oxford

% 69 İNDİRİM (3)

Ürün özellikleri

Camper Erkek Pelotas Oxford şıklığı ve konforu bir araya getiren özel bir ayakkabı modeli. Üründe kullanılan yüksek kaliteli deri üst kısım ayakkabıya lüks bir görünüm katıyor ve uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Ayaklara mükemmel bir uyum sağlayan dantelli kapama sistemi, ayakkabının sıkılığını ayarlamak için ideal. Pelotas taban teknolojisi adımlarınızı destekler ve daha sağlam bir yürüyüş deneyimi sunuyor. Ayrıca olağanüstü konfor sağlayan ayakkabının iç tabanı ayak yorgunluğunu en aza indirir ve gün boyu rahatlık kazandırıyor.

Kullanıcı yorumları

  • "Çok rahat ve şık, her zaman giymek istediğim ayakkabı."

  • "Harika kalitede bir deri ve mükemmel bir uyum. Favori ayakkabılarım arasında!"

  • "Pelotas tabanıyla yürümek gerçekten harika. Uzun süre ayakta kalıyorum ve hala konforlu hissediyorum."

  • "Bu ayakkabıları giydiğimde her zaman güvenle adım atıyorum. Hem stil, hem de konfor açısından 10/10."

  • "Gerçekten dayanıklı bir ayakkabı. Her mevsimde giyebilir ve her ortama uyum sağlar."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin! Prime Day fırsatlarını keşfedin!

Modadan elektroniğe Prime Day fırsatlarını görmek için buraya tıklayın.

1553548_tr_associates_Mass_tr_spring_deals_1440x480_day1

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Amazon camper camper ayakkabı

İş birliği İçerikleri

Lacoste, Tommy Hilfiger, Casio... Hem şık hem fonksiyonel saatler indirimde

Lacoste, Tommy Hilfiger, Casio... Hem şık hem fonksiyonel saatler indirimde

Niacinamide mucizesi! Daha parlak ve ışıltılı bir cilt için...

Niacinamide mucizesi! Daha parlak ve ışıltılı bir cilt için...

Evcil hayvanını her an yanında taşımak isteyenler için konforlu taşıma çantaları

Evcil hayvanını her an yanında taşımak isteyenler için konforlu taşıma çantaları

Bu yazı okumaya ayıranlar için en çok satan ve beğenilen kitapları seçtik

Bu yazı okumaya ayıranlar için en çok satan ve beğenilen kitapları seçtik

Kombinlerinizin en asil parçası olacak! O saatte 1000 TL indirim

Kombinlerinizin en asil parçası olacak! O saatte 1000 TL indirim

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Tümünü Gör
Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

Son bölümü çok konuşulmuştu! Veda Mektubu oyuncularının o kombinlerine alternatifler

Son bölümü çok konuşulmuştu! Veda Mektubu oyuncularının o kombinlerine alternatifler

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenileyin

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenileyin

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya kaçırılmayacak indirimler

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya kaçırılmayacak indirimler

Tümünü Gör
Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya kaçırılmayacak indirimler

Spor giyimde Prime Day fırsatları! Adidas'tan Puma'ya kaçırılmayacak indirimler

Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

Seyahat severleri sevindiren fırsat! Valiz ve sırt çantalarında indirim

Fiyatı 1005 TL'ye düştü! Çok sevilen Calvin Klein çanta indirimde

Fiyatı 1005 TL'ye düştü! Çok sevilen Calvin Klein çanta indirimde

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

İndirimdeyken sahip olmak isteyeceğiniz en sevilen kulaklık modelleri

Crocs terliklerde Prime Day indirimi! Rahatlığına hayran olacaksınız

Crocs terliklerde Prime Day indirimi! Rahatlığına hayran olacaksınız

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Lacoste, Tommy Hilfiger, Casio... Hem şık hem fonksiyonel saatler indirimde

Lacoste, Tommy Hilfiger, Casio... Hem şık hem fonksiyonel saatler indirimde

Kombinlerinizin en asil parçası olacak! O saatte 1000 TL indirim

Kombinlerinizin en asil parçası olacak! O saatte 1000 TL indirim

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz Eastpak çantada 1070 TL indirim

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Bakım rutininizi Prime Day ile taçlandırın! Kişisel bakım ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

Yüksek kalite, uygun fiyata! Tommy Hilfiger Sherpa cekette büyük indirim

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenileyin

Stil sahibi beyler buraya! Prime Day indirimiyle tarzınızı yenileyin

Tümünü Gör

Diğer Haberler

'Bize o rotayı verdi' 1 yıldır kayıp! Bisikletle Bursa'dan Alaska'ya doğru yola çıktı... İnterpol'e başvurdular

Bisikletle Bursa'dan Alaska'ya doğru yola çıktı! 1 yıldır kayıp

Yer: Adana! Köprüye çıkıp kendini jiletledi, ortalığı birbirine kattı

Köprüye çıkıp kendini jiletledi, ortalığı birbirine kattı

Yer: İstanbul! Büyücü komşu paniği: 'Sabah ezanından sonra geliyor'

Yer: İstanbul! Büyücü komşu paniği: 'Sabah ezanından sonra geliyor'

14 yaşındaki çocuğun acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

14 yaşındaki çocuğun acı sonu! Yakınları sinir krizi geçirdi

1 saat için 110 milyon TL kül oldu! Sebebi henüz bilinmiyor

1 saat için 110 milyon TL kül oldu! Sebebi henüz bilinmiyor

Evinde ölü bulundu! Mektup detayı... Evde yapılan incelemede bulundu

Evinde ölü bulundu! Mektup detayı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.