Fiyatı 8050 TL'ye düştü! Çok sevilen Philips airfryerda fırsat

Son yılların en gözde mutfak ürünlerinden biri olan yeni nesil yağsız fritözler kullanıcı dostu özellikleriyle çok seviliyor. Azıcık yağ ile çıtır çıtır kızartmalar, sağlık dolu lezzetli yemekler yapmayı sağlayan airfryerlar, mutfaklara hem pratiklik hem de sağlık getiriyor. Teknoloji harikası bir airfryer ile hayatınıza sihirli dokunuşta bulunmak istiyorsanız size harika bir önerimiz var: Piyasadaki birçok model içinde listelerde ilk sıralarda yer alan Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz! Kısa süreliğine 1000 TL'ye varan indirimle satışta olan airfryera mutlaka bir şans vermelisiniz.

Yemekler onunla hem sağlıklı hem de leziz: Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

Airfryer modelleri arasında kalabalık ailelerin ilk tercih olan Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz, kullanıcı dostu özellikleriyle mutfakların yıldızı oluyor. Paslanmaz çelik materyalden üretilen Philips'in en sevilen airfryer modeli, hem sağlam hem de güvenli bir kullanım sunuyor. 2225 Watt gücü ve tek seferde altı porsiyonluk yemek pişirmeyi sağlayan geniş hazne hacmiyle rakiplerine büyük bir fark atıyor. Rapid Air teknolojisi kullanan model, yüksek hızlı sıcak hava akışı sağlıyor ve hazne içinde sürekli dönen havanın yiyecekleri eşit şekilde pişirmesine yardımcı oluyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de Fat Removal teknolojisini kullanması. Böylece yiyeceklerdeki fazla yağı ayırıp saklayan ürün; yağ oranı az, sağlık ve lezzet odaklı yiyecekler pişiriyor. Philips'in diğer airfryer modelinde olduğu gibi bu modelin de tüm parçaları çıkarılıp bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.