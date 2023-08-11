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  4. Fiyatı 870 TL'ye düştü! İpekyol cekette 750 TL indirim

Fiyatı 870 TL'ye düştü! İpekyol cekette 750 TL indirim

11.08.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda tutkunu kadınların favori markalarından İpekyol'da Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında birçok ürün indirime girdi. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren İpekyol Ceket de indirimdeki ürünlerden biri. Kısa süreliğine 750 TL indirimle satışta olan ürünü kaçırmamak için acele edin.

Fiyatı 870 TL'ye düştü! İpekyol cekette 750 TL indirim

İş ortamlarında, resmi etkinliklerde profesyonel bir görünüm sağlamak için sıklıkla tercih edilen blazer ceketler, gömlek veya bluz ile kombinlendiğinde oldukça zarif bir görünüm sunuyor. Spor bir görünüm elde etmek için jeans, pantolon, etek veya elbise ile de rahatlıkla kombinlenebiliyor. Siz de kişisel tarzınızı yansıtmak için gardırobunuzda kaliteli bir blazer ceket olsun istiyorsanız İpekyol'un zamansız tasarımlı ceketindeki büyük fırsatı kaçırmamalısınız.

250 TL ve üzeri alışverişinize %10 indirim fırsatından yararlanmak için buraya tıklayın.

Sade ve şık: İpekyol IS1230005069AD6 Ceket

fiyatı (2)

Her kombine uyum sağlayan rengiyle öne çıkan İpekyol IS1230005069AD6 Ceket, zarif bir stil elde etmek isteyenlerin favori parçaları arasında yer alıyor. Düğme aksesuarları ve fleto cepleriyle hareket kazandırılan ceket slim fit modeli sayesinde vücuda tam oturuyor. Omuz vatkaları, kruvaze modeliyle şıklık ve zarafeti bir arada sunuyor. Yüksek kaliteli kumaş kullanılarak üretilen bu blazer hem günlük hem de özel ziyafetlerde kendinizi öne çıkarmak için ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu blazer, tam bir şıklık abidesi! Vurgulu detayıyla siluetimi ön plana çıkarırken, bej rengiyle de sofistike bir görünüm elde ediyorum."

  • "Kruvaze kesimi ve düğme detaylarıyla modern bir duruş sunan bu blazer, hem iş görüşmelerinde hem arkadaş buluşmalarında harika bir seçim."
Ürünü İncele

Zamansız tasarımıyla trendlere meydan okuyan bu model de indirimde: İpekyol IS1230005066089 Ceket

fiyatı (4)

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam kalıp. Çok yakıştı, çok beğendim."

"İpekyol'un ceketlerine bayılıyorum. Bunu alır almaz giydim çok kişi sordu. Tavsiye ediyorum kesinlikle."

Ürünü İncele

Bu içerik 11 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Gülümseten Yaz İndirimleri başladı!

Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında ünlü moda markalardaki fırsatları görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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