Fiyatı 870 TL'ye düştü! İpekyol cekette 750 TL indirim

İş ortamlarında, resmi etkinliklerde profesyonel bir görünüm sağlamak için sıklıkla tercih edilen blazer ceketler, gömlek veya bluz ile kombinlendiğinde oldukça zarif bir görünüm sunuyor. Spor bir görünüm elde etmek için jeans, pantolon, etek veya elbise ile de rahatlıkla kombinlenebiliyor. Siz de kişisel tarzınızı yansıtmak için gardırobunuzda kaliteli bir blazer ceket olsun istiyorsanız İpekyol'un zamansız tasarımlı ceketindeki büyük fırsatı kaçırmamalısınız.

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Sade ve şık: İpekyol IS1230005069AD6 Ceket

Her kombine uyum sağlayan rengiyle öne çıkan İpekyol IS1230005069AD6 Ceket, zarif bir stil elde etmek isteyenlerin favori parçaları arasında yer alıyor. Düğme aksesuarları ve fleto cepleriyle hareket kazandırılan ceket slim fit modeli sayesinde vücuda tam oturuyor. Omuz vatkaları, kruvaze modeliyle şıklık ve zarafeti bir arada sunuyor. Yüksek kaliteli kumaş kullanılarak üretilen bu blazer hem günlük hem de özel ziyafetlerde kendinizi öne çıkarmak için ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu blazer, tam bir şıklık abidesi! Vurgulu detayıyla siluetimi ön plana çıkarırken, bej rengiyle de sofistike bir görünüm elde ediyorum."

"Kruvaze kesimi ve düğme detaylarıyla modern bir duruş sunan bu blazer, hem iş görüşmelerinde hem arkadaş buluşmalarında harika bir seçim."

Zamansız tasarımıyla trendlere meydan okuyan bu model de indirimde: İpekyol IS1230005066089 Ceket

Kullanıcılar ne diyor?

"Tam kalıp. Çok yakıştı, çok beğendim."

"İpekyol'un ceketlerine bayılıyorum. Bunu alır almaz giydim çok kişi sordu. Tavsiye ediyorum kesinlikle."

Bu içerik 11 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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