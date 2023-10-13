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Pierre Cardin Atlet ve Boxer Takım Set indirime girdi

13.10.2023 14:03 | Son Güncelleme:
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Hassas cildinize iyi gelecek, uzun süre kullanımda bile solma, yıpranma yapmayacak, pamuklu kumaşı sayesinde sağlığınızı koruyacak kaliteli bir atlet ve boxer seti arayanlar buraya! Moda dünyasında sarsılmaz bir yer edinmiş Pierre Cardin'in sevilen iç çamaşır setinde kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sizi bekliyor. İşte detaylar!

Pierre Cardin Atlet ve Boxer Takım Set indirime girdi

Pamuklu iç çamaşırları, hem rahatlık hem de sağlık açısından sıklıkla tercih ediliyor. Cilde hava aldırırken terlemeyi de azaltan pamuklu iç çamaşırları, vücudun daima serin kalmasını sağlıyor. Siz de sağlığınız ve konforunuz için kaliteli bir iç çamaşırı seti arıyorsanız doğru yerdesiniz. Pierre Cardin Erkek Beyaz Atlet-Boxer Takım Set'i kısa süreliğine %35 indirimle satışta. Bu fırsatı kaçırmayın!

Pierre Cardin Erkek Beyaz Atlet-Boxer Takım Set

Adsız tasarım (73)

Pierre Cardin Erkek Beyaz Atlet-Boxer Takım Set, birer adet atlet ve boxer olmak üzere toplam iki parçadan oluşur. İki ürün de pamuklu kumaştan üretilmiştir ve vücudu rahat bir şekilde saran bir tasarıma sahiptir. Yüksek kaliteli malzemesi sayesinde uzun süre dayanıklı ve konforlu bir kullanım sunar. Atletin yakası ve kolları, rahat bir oturum sağlamak için elastik bantlarla desteklenmiştir. Vücuda rahat bir şekilde oturan elastik bel bandıyla tamamlanan boxer, hareket özgürlüğü sağlar ve günlük kullanım için idealdir. Pierre Cardin Erkek Beyaz Atlet-Boxer Takım Set, şıklık ve konforu bir araya getiren bir iç çamaşırı seçeneğidir.

Ürünü İncele

Siyahı da indirimde: Pierre Cardin Erkek Siyah Atlet-Boxer Takım Set

Adsız tasarım (53)

Pierre Cardin Erkek Siyah Atlet-Boxer Takım Seti, modern erkeklerin stil ve rahatlığını bir araya getirmeyi hedefler. Her iki parça da günlük hayatta veya spor aktivitelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Üstün kaliteli malzeme ve tasarım detayları, bu takım setini özel ve benzersiz kılar. Eğer siz de şıklığı ve konforu bir arada bulmak istiyorsanız, bu set tam da size göre!

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Bu içerik 13 Ekim 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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