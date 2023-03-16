Fiyatı gündem olmuştu! Togg T10X fiyatı ve menziliyle rakiplerini solladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilk adımı atılan yerli otomobil projesi, artık sipariş verilebilir bir ürüne dönüştü. Togg tarafından "akıllı cihaz" olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye’nin merakla beklediği otomobilin fiyatı ve satış tarihleri de açıklandı.

Model adındaki T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X’in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

Bugün itibarıyla ön sipariş süreci başlayan T10X, rakipleriyle şimdiden kıyaslanmaya başlandı. Rekabetçi fiyatı ve donanımıyla otomotiv uzmanları tarafından olumlu karşılanan Togg’un ilk modeli C-SUV T10X, kendi segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil ve şarj konusunda geride bırakıyor.

T10X, rekabetçi fiyatıyla da segmentindeki elektrikli otomobiller arasında dikkati çekiyor.

MENZİL KONUSUNDA İDDİALI

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Türkiye otomotiv pazarında C-SUV segmentinde Çin, Güney Kore ve Avrupalı markaların modelleri satılıyor.

Bunlar arasında T10X özellikle menzili ve fiyatıyla öne çıkıyor. T10X’in fiyatları, V1 RWD Standart Menzil (314 km) 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil (314 km) 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

T10X'in rakiplerine bakıldığında ise Güney Kore'ye ait bir markanın aynı segmentteki modeli, Türkiye'de 460 kilometre (km) menzil ve 1 milyon 399 bin TL liste fiyatıyla alıcı buluyor.

Elektrikli otomobillerde satın alma tercihini belirleyen unsurlardan biri de şarj süreleri olarak kabul ediliyor. T10X’e ilişkin açıklanan veriler, Türkiye’nin "akıllı cihazının" bu konuda da rakipleri arasında iddialı olduğunu ortaya koyuyor.

28 DAKİKADA YÜZDE 80 BATARYA DOLULUĞUNA ULAŞIYOR

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilirken, diğer rakiplerde bu süre 45 dakikaya kadar çıkabiliyor.

T10X’in "sonsuz ekran" özelliği de kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunuyor. Araç içerisinde "büyük bir tablet" kullanıyormuş hissi veren kokpitteki ekrandan, akıllı ev aletlerin kumanda edilmesi, seyahat planlamaları ve online alışveriş gibi imkanların da sunulması bekleniyor.

Öte yandan, 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için "www.togg.com.tr" ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

60 bin TL ön ödeme yapanlar çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

T10X’in 435 beygir gücündeki çift motorlu versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak. (AA)

