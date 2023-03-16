HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Fiyatı gündem olmuştu! Togg T10X fiyatı ve menziliyle rakiplerini solladı

Fiyatı gündem olmuştu! Togg T10X fiyatı ve menziliyle rakiplerini solladı

16.03.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyatı gündemde yer almaya devam ediyor. Togg'un ilk modeli olan T10X, C-SUV segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil, şarj ve fiyat avantajı konusunda geride bırakıyor.

Fiyatı gündem olmuştu! Togg T10X fiyatı ve menziliyle rakiplerini solladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilk adımı atılan yerli otomobil projesi, artık sipariş verilebilir bir ürüne dönüştü. Togg tarafından "akıllı cihaz" olarak nitelendirilen ve tüm Türkiye’nin merakla beklediği otomobilin fiyatı ve satış tarihleri de açıklandı.

Model adındaki T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X’in ise SUV gövde tipini ifade ettiği T10X, iki farklı donanım ve iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.

Bugün itibarıyla ön sipariş süreci başlayan T10X, rakipleriyle şimdiden kıyaslanmaya başlandı. Rekabetçi fiyatı ve donanımıyla otomotiv uzmanları tarafından olumlu karşılanan Togg’un ilk modeli C-SUV T10X, kendi segmentindeki diğer elektrikli otomobilleri menzil ve şarj konusunda geride bırakıyor.

T10X, rekabetçi fiyatıyla da segmentindeki elektrikli otomobiller arasında dikkati çekiyor.

sa

MENZİL KONUSUNDA İDDİALI

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Türkiye otomotiv pazarında C-SUV segmentinde Çin, Güney Kore ve Avrupalı markaların modelleri satılıyor.

Bunlar arasında T10X özellikle menzili ve fiyatıyla öne çıkıyor. T10X’in fiyatları, V1 RWD Standart Menzil (314 km) 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil (314 km) 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.

T10X'in rakiplerine bakıldığında ise Güney Kore'ye ait bir markanın aynı segmentteki modeli, Türkiye'de 460 kilometre (km) menzil ve 1 milyon 399 bin TL liste fiyatıyla alıcı buluyor.

Elektrikli otomobillerde satın alma tercihini belirleyen unsurlardan biri de şarj süreleri olarak kabul ediliyor. T10X’e ilişkin açıklanan veriler, Türkiye’nin "akıllı cihazının" bu konuda da rakipleri arasında iddialı olduğunu ortaya koyuyor.

thumbs_b_c_8e9389355c6daab6e111b2292e25c46e

28 DAKİKADA YÜZDE 80 BATARYA DOLULUĞUNA ULAŞIYOR

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabilirken, diğer rakiplerde bu süre 45 dakikaya kadar çıkabiliyor.

T10X’in "sonsuz ekran" özelliği de kullanıcılara eşsiz bir deneyim sunuyor. Araç içerisinde "büyük bir tablet" kullanıyormuş hissi veren kokpitteki ekrandan, akıllı ev aletlerin kumanda edilmesi, seyahat planlamaları ve online alışveriş gibi imkanların da sunulması bekleniyor.

Öte yandan, 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için "www.togg.com.tr" ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek.

60 bin TL ön ödeme yapanlar çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. 28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak çekilişle ön sipariş sahipleri belirlenecek.

T10X’in 435 beygir gücündeki çift motorlu versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi değerlendirmesi!Prof. Dr. Sözbilir'den Bolu depremi değerlendirmesi!
2,5 aylık suları kaldı! Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek2,5 aylık suları kaldı! Tedbirlere uymayanlara ceza kesilecek
İkisini peş peşe izletmişti! Tartışma yaratan İmamoğlu videosu için AK Parti'den açıklama geldiİkisini peş peşe izletmişti! Tartışma yaratan İmamoğlu videosu için AK Parti'den açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
togg

En Çok Okunan Haberler

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

Ağır hasarlı evine girdiğinde gözlerine inanamadı!

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

'Çok ilginç' diyerek son anketteki detayları açıkladı

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Altında 22 Mart'a dikkat! 'Fiyatlar 3 katına çıkabilir...'

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Motorine ikinci indirim! Artık benzinden daha ucuz olacak…

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

Uzman isim uyardı: 'Deprem olup geçti' diye düşünmemek gerek

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Spor modasının lider markalarının en çok satan spor ayakkabılarını sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.