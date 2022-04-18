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Fiyatıyla rakipsiz, performansı ile şahane Xbox Series S'e merhaba deyin!

18.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stres atmanın en keyifli yollarından biri hiç kuşkusuz oyun oynamak. Peki, Microsoft’un yeni nesil oyun konsollarından birisi olan Xbox Series S incelemesine hazır mısınız? Eğer siz de "Xbox Series S alınır mı?" diye merak ediyor, yakından tanımak istiyorsanız ürünü tüm detaylarıyla incelediğimiz yazımızı okumaya devam etmelisiniz!

Fiyatıyla rakipsiz, performansı ile şahane Xbox Series S'e merhaba deyin!

Video oyunlarının yükselişi önlenemez bir hızla devam ediyor. Firmalar, oyuncuları kendi saflarına çekebilmek için en güçlü, başarılı ve uygun fiyatlı oyun konsolunu üretmek için birbiriyle yarışıyor. Bu ürünlerden Xbox Series S, oyuncu dostu tasarımı ile ön plana çıkarıyor. "Ürünün oyunculara ne gibi vaatleri var?" ve "Xbox Series S bilinmeyen özellikleri neler?" diye merak ediyorsanız gelin, bu soruların cevabını birlikte keşfedelim.

Xbox Series S

Fiyatıyla rakipsiz, performansı ile şahane Xbox Series S'e merhaba deyin!

Xbox Series S’in teknik özellikleri

Xbox Series S sistem özellikleri, yeni nesil oyunları çalıştırabilecek kadar güçlü gibi gözüküyor. 8 çekirdekli, 3.6 Ghz AMD Zen 2’ye sahip ürün, Xbox Series X ile aynı işlemciyi kullanıyor. 10 GB’lık GDDR6 belleğe ve 512 GB’lık SSD’ye sahip konsolun depolama hafızası 1 TB’a kadar çıkartılabiliyor. Ekran kartı modeli 4 TFLOPs AMD RDNA 2 olan oyun konsolu, 2560 x 1440 piksel 4K destekli çözünürlük sağlayabiliyor. Neredeyse diğer tüm konsollar gibi tamamen dijital olan ürün, oyunculara 120 FPS’de oyun oynatma özelliği vadediyor. Böylece oyuncular herhangi bir takılma ya da görüntü sorunu yaşamadan oyunların keyfini çıkarabiliyor. Tabii ki bunun için Xbox Series S'in optimizasyonunun doğru şekilde yapılması gerekiyor. Xbox Series S özelliklerinden birisi de ray tracing yani ışın izleme teknolojisi. Bu teknoloji, oyun içerisindeki ışık hüzme ve yansımaların tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi simüle edilmesini sağlıyor. Yani oyundaki ışığın ve yansımaların çok daha canlı gözükmesini sağlayarak daha hoş ve gerçek hayata yakın görüntüler oluşturabilmeyi olanaklı hâle getiriyor.

Xbox Series S’in avantaj ve dezavantajları

Xbox Series S'in donanımına biçilen fiyat göz önünde bulundurulduğunda piyasadaki en ucuz yeni nesil konsollardan birisi diyebiliriz. Microsoft ve Sony’nin diğer yeni nesil oyun konsollarının fiyatlarına göz atıldıktan sonra Xbox Series S’in diğer ürünlerin neredeyse yarı fiyata sahip olduğu kolayca anlaşılabiliyor. Bu da Xbox Series S’i piyasadaki en iyi fiyat performans ürünlerinden birisi hâline getiriyor. Microsoft’un başarılı oyun konsolunun bir başka artısı da sahip olduğu küçük boyut diyebiliriz. Diğer yeni nesil konsolların aksine yerleştirilmek için bolca alana ihtiyaç duymayan ürün, kolayca taşınabilecek kadar kısa ve ince. Ayrıca havalandırma kısmının büyüklüğü, küçük boyutundan dolayı oluşabilecek ısınma sorunlarının da önüne geçiyor. Diğer taraftan bakıldığında ise oyun konsolunun en büyük sıkıntısı göze çarpıyor, donanım eksikliği. Xbox Series S ve X farkını anlamak için ilk olarak iki model arasındaki RAM miktarına göz atılabilir. Series X’te 16 GB olan bellek, Series S’te 10 GB’a kadar düşürülmüş durumda. Aynı şekilde ekran kartında da diğer yeni nesil konsollara göre bir kalite düşüşü söz konusu. Ürünün dezavantajlardan birisi de sahip olduğu düşük depolama miktarı. 512 GB SSD kulağa çokmuş gibi gelse de yeni nesil oyunların yükleme boyutlarının ulaştığı nokta düşünülünce sahip olunan depolama miktarının çok fazla olmadığı kolayca anlaşılabiliyor. Microsoft bu sorunu yeni bir bulut üzerinden oyun oynama sistemi ile çözmek istese de düşük depolama miktarı bazı oyunculara sorun çıkartabilir.

Xbox Series S’i kullananların yorumları

Microsoft’un yeni nesil konsolu Xbox Series S’i deneyimleyen kullanıcıların internet üzerinde bıraktığı yorumlar çoğunlukla olumlu. Ürünün sahip olduğu fiyat etiketi, konsollara yüksek miktarda para vermek istemeyen oyuncuları memnun etmiş. Donanımı da ağır grafikli oyunlar yerine daha klasik ve gündelik oyunlar oynamak isteyen kullanıcıların beğenisini kazanmış durumda. Xbox Series S yorumlarında en çok beğenilen özelliklerden birinin Game Pass sistemi ile uyumu olduğunu görüyoruz. Bolca oyun denemek ve bunu olabilecek en ucuz yoldan yapmak isteyen oyuncular, bu iki Microsoft ürünü ile oldukça ucuza birçok oyun deneyimleyebildiği için oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.

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Xbox Series S’e alternatif ürünler

1. Xbox Series X

Fiyatıyla rakipsiz, performansı ile şahane Xbox Series S'e merhaba deyin!

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Xbox Series S ile X farkını ortaya koyan en büyük iki etmenin aralarındaki güç ve fiyat değişimi olduğu söylenebilir. Daha güçlü bir donanıma sahip Xbox Series X, 12 teraflop ham grafik işleme gücü sayesinde özellikle aksiyon oyunlarında keyfi katlar. Hızlı devam etme özelliği sayesinde oyunlar arasında sorunsuz geçiş yapar. Geriye dönük uyumluluk özelliği, 4 nesilden binlerce oyunu oynama imkânı sunar.

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2. Playstation 5

Fiyatıyla rakipsiz, performansı ile şahane Xbox Series S'e merhaba deyin!

Microsoft’un oyun konsolu pazarındaki en büyük rakibi diyebileceğimiz Sony’nin yeni nesil konsolu Playstation 5 de Xbox Series S’e alternatif olabilecek ürünlerden birisi. Konsol tercihini Playstation 5’ten yana kullanan oyuncular hem ultra yüksek hızlı SSD özelliğinden faydalanabilir hem yeni nesil dualsense teknolojisini deneyimleyebilir. Ayrıca Playstation markasına özel çıkan oyunları da tecrübe etme şansına erişebilir.

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3. Nintendo Switch

Fiyatıyla rakipsiz, performansı ile şahane Xbox Series S'e merhaba deyin!

Nintendo’nun duyurusuyla birlikte gözleri üzerine çeken, taşınabilir konsolu şu sıralar oyuncular arasında oldukça popüler. Küçük ve hoş tasarıma sahip oyun konsolu, dışarıda bolca vakit geçiren, uzun yolculuklar yapan ya da sadece Nintendo’nun konsola özel çıkardığı oyunları deneyimlemek isteyen oyuncular tarafından tercih edilebilir. Evde oyun oynamak istenildiğinde ise konsolun kontrolcüleri, daha büyük bir ekrana bağlanılarak oyun keyfi arttırılabilir.

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4. Nintendo Switch OLED

Fiyatıyla rakipsiz, performansı ile şahane Xbox Series S'e merhaba deyin!

Switch OLED, kardeş konsolu olan Nintendo Switch ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen bir büyük artısı var. Yine taşınabilir boyuttaki el konsolu, serinin ilk ürününden daha büyük ekranı ile ön plana çıkıyor. Nintendo Switch’in küçük ekranından hoşlanmayan oyuncular, konsolun donanım gücünden biraz olsun feragat edip tercihlerini Switch OLED’den yana kullanabilirler.

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5. Playstation 4 Slim

Fiyatıyla rakipsiz, performansı ile şahane Xbox Series S'e merhaba deyin!

Playstation’a özel olarak çıkış yapmış oyunları deneyimlemek isteyen fakat yeni nesil konsollara çok da para harcamak istemeyen oyuncular, bir önceki neslin avantajlarından faydalanabilir. Playstation 4 Slim donanım bakımından Playstation 5 ile yarışamasa da hâlâ birçok güzel ve eğlenceli oyuna ev sahipliği yapıyor. Olağanüstü renk ve netlik sunarak gerçekçi oyun deneyimi yaşatıyor. Birçok platformdan TV programı veya film indirmenize izin veriyor.

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6. Xbox One X

Fiyatıyla rakipsiz, performansı ile şahane Xbox Series S'e merhaba deyin!

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Daha önce bir konsol sahibi olmadıysanız ve geçmişte çıkan oyunları deneyimlemek gibi bir isteğiniz varsa tercihinizi Microsoft’un bir önceki nesil konsollarından yana kullanabilirsiniz. Xbox One X, Microsoft’un üçüncü nesil konsolu Xbox One’ın yenilenip güçlendirilmiş ve piyasaya yeniden sürülmüş hâli. 6 teraflop grafik işlemci gücüne sahip ürün, geniş renk skalası ve yüksek dinamik aralığıyla gölge, ışık ve yansıma detaylarının keyfini çıkarmanızı sağlar.

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7. Nintendo Switch Lite

Fiyatıyla rakipsiz, performansı ile şahane Xbox Series S'e merhaba deyin!

Super Mario Odyssey veya The Legend of Zelda: Breath of the Wild gibi Nintendo’ya özel çıkmış oyunları deneyimlemek istiyor fakat Switch’e o kadar para vermek istemiyorsanız bir alt modelini tercih edebilirsiniz. Nintendo Switch Lite diğer Nintendo el konsollarının aksine bilgisayara veya başka bir ekrana bağlanamaz. Sadece elle, kendi ekranı üzerinden kullanılabilir.

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