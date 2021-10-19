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Fiyatlar rekor seviyelere ulaştı! Benzin için ülke değiştiriyorlar

19.10.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da benzin ve motorin fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasının ardından Alman sürücüler, Çekya’daki benzin istasyonlarına yönelirken, özellikle hafta sonları yoğun talep gören Çek benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Akaryakıtın litresinde 44 cent euro (Yaklaşık 4.77 Türk lirası) kar eden Almanlar, bazı ihtiyaçlarını da Çek marketlerinden karşılıyor.

Fiyatlar rekor seviyelere ulaştı! Benzin için ülke değiştiriyorlar

Almanya’da benzin ve motorin fiyatları 2012 yılının ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yükselen fiyatlar, Alman sürücüleri Çekya sınırına yakın olan Çek benzin istasyonlarına yöneltiyor.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Uzun kuyrukların oluştuğu Çek akaryakıt istasyonlarında bir sürücünün yakıtı alıp, kasada ödeme yapması toplamda 40 dakika sürüyor. Almanya şoförler organizasyonu olan Genel Alman Otomobil Kulübü (ADAC) tarafından yapılan açıklamada, dizel yakıtın ulusal günlük ortalama litre başına fiyatının 1.555 euro (yaklaşık 16.90 Türk lirası) olduğu kaydedildi.

Almanya’nın Saksonya eyaletinde bulunan Dresden kentinde bir litre 95 oktan benzin 1.779 euroya (yaklaşık 19.33 Türk lirası ) satılırken, Dresden’den yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Çekya’nın Chlumec kasabasındaki benzin istasyonlarında ise aynı benzinin bir litresi 1,34 euroya (yaklaşık 14.56 Türk lirası) satılıyor. Litre başına 44 cent euro (yaklaşık 4.77 Türk lirası) tasarruf eden Almanlar, depo başına ise 20 (yaklaşık 217 Türk lirası) ila 30 euro (326 Türk lirası) arasında değişen önemli bir tasarruf sağlıyor.

SADECE ARAÇ DEPOLARINI DEĞİL, BİDONLARI DA DOLDURUYORLAR

Almanya’daki yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle Çekya’ya gelen Almanlar sadece araç depolarını değil, yanlarında getirdikleri bidonlara da akaryakıt dolduruyor. Sınır kasabalarında bulunan restoranlarında da yoğunluk yaşanırken, bu artışın yüzde 30’a yaklaştığı belirtiliyor.

Çekya’daki marketlerden de alışveriş yapan Almanların özellikle sigara satın alması dikkat çekiyor.

ALMANYA'DA ENFLASYON SON 28 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Alman Federal İstatistik Ofisi’ne göre, tüketici fiyatları yükselmeye devam ederken, eylül ayı enflasyonu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Enflasyon oranı, Aralık 1993’ten bu yana ilk kez bu Eylül’de yüzde 4’ün üzerine çıktı. Uzmanlara göre akaryakıt fiyatları yükselmeye devam ederse, Kasım ayında enflasyon oranının yüzde 5’i bulabileceği ifade ediliyor. (İHA)

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Almanya
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