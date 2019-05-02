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Fiyatları dudak uçuklattı! Tam 400 milyon yıllık

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Londra merkezli müzayede evi Sotheby's 'İslam Dünyasının Sanatları' başlıklı koleksiyonunu 1 Mayıs'ta açık artırmaya çıkardı. Açıkartırmada ön plana çıkan parçalar arasındaysa Kanuni Sultan Süleyman portresi ile 480 yılık İznik Çinisi tabak yer aldı. İngiltere'de yapılan müzayedede İznik Çinisi 4 milyon liraya satılırken, Kanuni Sultan Süleyman portresi 5 milyon 323 bin 500 sterline alıcı buldu.

İşte müzayedede 1530 yılına ait Haliç desenli İznik çinisi ve Kanuni Sultan Süleyman portresinin yanı sıra yer alan Osmanlı parçaları...

İznik çinisi tabağa müzayede öncesi 300 bin ile 500 bin sterlin (2 milyon 300 bin ile 3 milyon 800 bin lira) fiyat öngörüldü. Türünün nadir örneklerinden olduğu belirtilen çininin bir benzeri de British Museum koleksiyonunda yer alıyor. 1 Mayıs'ta antika tutkunları ile buluşan İznik çinisi tam 531 bin sterline alıcı buldu. Yani 4 milyon 135 bin Türk lirasına satıldı.
Müzayedenin en değerli parçası olan 1530 yılına ait Haliç (Altın Boynuz) desenli çini tabak, 28.2 cm boyunda. Dar flanşlı ağız kenarlı, yuvarlak formlu, kenarları ince eşleştirilmiş çizgiler, çiçek frizleri ve paletler ile boyalı. (İHA)
Müzayede evi Sotheby’s 'İslam Dünyası Sanatları' başlığı ile satışa sunulan koleksiyon parçaları arasında başka sanat eserleri de bulunuyordu. İşte Londra'da İslam Dünyası ile ilgili satışa sunulan sanat eserleri arasında yer alan diğer parçalar...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN PORTRESİ
Müzayede evi Sotheby’s 1 Mayıs'ta düzenlenen açık artırmada 16. yüzyıla ait ve İtalyan ressam Gentile Bellini'nin takipçilerinden birinin yaptığına inanılan Kanuni Sultan Süleyman portresi de satışa sunuldu.
İznik çinisi ve Kanuni Sultan Süleyman portresinin ortalama 2 milyon 500 bin TL'ye alıcı bulması bekleniyordu. Ancak yalnızca İznik çinisinin fiyatı tahmin edilen rakamları 2'ye katlamaya yetti. Kanuni Sultan Süleyman portresi ise 5 milyon 323 bin 500 sterline satıldı.
Müzayede evinde açık artırmaya çıkan parçalar arasında 18 ve 19. yüzyıla ait Osmanlı tüfekleri de yer aldı.
1 Mayıs'ta satışa sunulan antika Osmanlı parçaları arasında 16'ıncı yüzyıla ait 'tılsımlı gömlek' de yer aldı.
Müzayede evinde sergilenen küçük bir Kuran'ı Kerim'in ise 70 ile 90 bin sterlin arasında alıcı bulacağına inanılıyordu ( Yani 600 bin TL civarı). Küçük Kur'an-ı Kerim nüshasını bu denli değerli kılansa 10'uncu yüzyıla ait olduğuna inanılması. Küçük Kur'an-ı Kerim'in Mezopotamya veya İran’da kaleme alındığı düşünülüyor.
Açık artırmaya çıkan parçalar arasında Osmanlı dönemine ait sarık standı ile mahfazası da yer aldı.
Londra'daki ünlü müzayede evinde 1 Mayıs günü 19'uncu yüzyıla ait işlemeli Osmanlı yeleği de yer aldı.
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