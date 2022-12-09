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Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

09.12.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne ve babaların ekonomik planlamalarında bir gider büyük yer tutuyor. Bebek bakıcılarının istediği para dudak uçuklattı. Yabancı bir bakıcı tutmanın ücreti 25 bin TL, donanımlı bir Türk bakıcı ise 40 bin TL istiyor. Profesör maaşlarını geçen bakıcı fiyatlarını duyanlar ise şoke oldu.

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Son zamanlarda bebek bakıcısı ilanları arttı. Çalışan anne ve babaların çocuklarına bakıcı bulmakta zorlandığı öğrenildi. Bebek bakıcısı bulmaktaki zorluk ücretlere de yansımış durumda. Bakıcı ücretleri profesör maaşlarını geçti.

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YABANCI BAKICI 25 BİN, TÜRK DADI 40 BİN TL

Bakıcı sorunu özellikle çalışan anneler için problem olan bir konu. İngilizce bilen, çocuk bakımı konusunda tecrübeli, nazik ve sakin kişilikleriyle tanınan Filipinli dadılar genellikle maaşlarını dolar olarak istiyor ve fiyatları neredeyse 25 bin TL'yi buluyor. Şu anda en düşük maaşları Özbekler ve Türkmenler alıyor. Bu sektörün başında ise 28-45 yaş aralığındaki, İngilizce bilen Türk bakıcılar yer alıyor. Tüm kriterleri karşıladıkları takdirde aylık 40 bin TL maaş istiyorlar.

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"NE KAZANIYORUM Kİ"

Show Haber'in haberine göre bazı kadınlar çocuklarına kendilerinin baktıklarını ifade ederken bazıları ise 'Ne kadar kazanıyorum ki' diyerek duruma tepkilerini gösterdi.

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