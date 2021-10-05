Fiyat/performans açısından ön plana çıkan en iyi tablet çeşitleri

Yanında dizüstü bilgisayar taşımayı sevmeyen fakat işlerini de aksatmak istemeyenlerin yardımına en iyi tablet çeşitleri koşuyor. En iyi tablet markalarının incelikle ürettiği modeller sayesinde teknolojinin nabzını tutabilirsiniz. Hem iş hem de eğlenceli aktiviteler için kullanabileceğiniz son teknoloji tablet bilgisayarları dilediğiniz yere rahatça taşıyın. Hazırladığımız listedeki tıklayarak tablet fiyatlarını öğrenip modelleri karşılaştırabilirsiniz. İşte ergonomik dizayna sahip, modern tasarımlı ve fiyat/performans açısından memnun eden en iyi tablet önerileri...

Harika tasarımlar ile yaratıcılığınızı konuşturun

Samsung 10.4 Inç Galaxy Tab S6 Lite Tablet, geniş ekranı ve şık dizaynıyla tam size göre. Dağ grisi, gök mavisi ve gül pembesi olmak üzere 3 farklı renk alternatifi bulunan modelin en beğendiğiniz rengini seçebilirsiniz. 64 GB depolama kapasitesine sahip olan modelde akıllı çizim kalemi de bulunuyor. Harika çizimler ve tasarımlar yapabileceğiniz tablet sayesinde yaratıcılığınızı geliştirin. Geliştirilmiş kalem performansı sayesinde kalemli tabletinizi bir not defteri gibi kullanabilirsiniz. Uzun ömürlü pil kapasitesi, tabletin özelliklerinden belki de en önemlisi.

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Tableti gözleriniz yorulmadan saatlerce kullanın

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HUAWEI MatePad T 10S, Android işletim sistemine sahip kullanışlı bir model. Yüksek ve derinlikli ses kalitesi ile karşınıza çıkan tabletten en sevdiğiniz müzikleri zevkle dinleyebilirsiniz. Dış mekanda yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz ürün ile dilediğiniz yerde sinema ortamı yaratın. Tam bir fiyat performans tableti olan model sayesinde bütçenizi yormadan kaliteye kavuşabilirsiniz. Bu tabletin en önemli özelliklerinden biri de çok katmanlı göz koruması etkisi sunan ekran malzemesine sahip olması. Bu özellik ile ürünü saatlerce gözleriniz rahatsız olmadan kullanabilirsiniz.

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Kaliteyi dilediğiniz her yere taşıyın

Lenovo Tab M10 LTE Plus Table, gri renkli metal gövdesiyle kaliteli ve lüks dokuya sahip bir model. Geniş açılı kusursuz ekran tasarımı ile büyüleyici bir etki yaratan tableti elinizden düşürmeyeceksiniz. 5 MP ön kamerası ve 8 MP arka kameraya sahip ürün ile her anı kaydedin. 8 çekirdekli işlemcisiyle göz dolduran kıdemli tablet ile işlerinizi şipşak bitirebilirsiniz. Dolby Atmos imzalı çift hoparlör sistemine sahip model, üstün ses deneyimini yaşamanıza da yardımcı oluyor.

4 GB RAM ve 64 GB hafıza kapasitesiyle karşınıza çıkan minimal tasarımlı ürünü buradan satın alabilirsiniz!

Tablet denilince akla ilk gelen marka!

Tablet denilince akla ilk gelen marka ve model Apple iPad. Dillere destan kalitesi ve şık tasarımıyla göz dolduran iPad, IOS işletim sistemine sahip. 32 GB ve 128 GB bellek kapasitesi bulunan alternatiflerden ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz. Uzay grisi, altın rengi, ve gümüş rengi seçenekleriyle karşınıza çıkan tablet 10.2 inç LED ekranıyla fark yaratıyor. A12 bionic çip teknolojisini doruklarına kadar hissedeceğiniz tabletten maksimum verimi alacaksınız. Yüz algılama sistemiyle cihaz içindeki verilerinizi güvende tutabilirsiniz. Wi-Fi ve hücresel ağ özelliklerini bir arada bulabileceğiniz modeli seçerek tabletinizi bir cep telefonu olarak kullanın. Cellular özelliği istemiyorsanız yalnızca Wi-Fi özelliği bulunan seçenekleri tercih edebilirsiniz. Yüzlerce uygulamayı destekleyen modelde ister sanatınızı konuşturun, ister sunum ve belge yaratın, isterseniz de oyunlar oynayın. 8 MP HD kamerasıyla harika fotoğraflar çekebilen modele bayılacaksınız!

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Uygun fiyat ve kaliteyi bir arada arayanlar için

Casper Via S48, minimal tasarımlı ve kolay kullanıma sahip bir tablet. 2 GHz işlemci hızı ve 10 inç ekranı bulunan model, ufak boyutu sayesinde son derece portatif. Android işletim sistemiyle karşınıza çıkan ürün, hafifliğiyle de tercih sebebi. 1200 x 800 HD ekranıyla yüksek görüntü kalitesi sunan ürün dizi ve film izlerken gönlünüzü çalacak. Renkleri daha canlı görmenize imkan tanıyan ergonomik tablet bütçe dostu olması nedeniyle de çok seviliyor.

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Yükseltilebilir depolama alanı arayanlar için

Philips M9 PRO S410J, 101 inç geniş ekranı ile oldukça kullanışlı bir model. 4 GB RAM ve 64 GB saklama kapasitesine sahip tablet, yüksek kalite ile buluşmanızı sağlıyor. Tabletin en önemli özelliği ise harici SD kart girişi bulunması. Modele harici Micro SD kart takarak 128 GB kapasiteye kadar saklama alanı elde edebilirsiniz. 8 çekirdekli işlemciyle karşınıza çıkan tablette aynı anda birden fazla uygulama ile en ufak bir yavaşlık problemi yaşamadan çalışın. 5 MP arka kamerası ve 2 MP ön kamerası bulunan ürün, dilediğiniz her yerde yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekmenize imkan tanıyor. Lityum batarya teknolojisi sayesinde cihazı tek şarjla uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. Hem kaliteli özelliklere sahip hem de şık dizaynlı ürünü çok seveceksiniz!

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Tablet ve bilgisayar bir arada!

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Lenovo IdeaPad Duet 3 Tablet Bilgisayar, takıp çıkarılabilir bluetootlu klavyesi ile çok kullanışlı bir ürün. Dilediğiniz zaman dizüstü bilgisayar şeklinde kullanabileceğiniz tablette tüm işlerinizi hızlıca yapabilirsiniz. Ürün, yazı yazmak istediğiniz zaman klavyeli; yalnızca ekrana ihtiyacınız olduğu zamanlarda ise klavyesiz kullanma opsiyonu ile göz dolduruyor. Ekran arkasında destek ayağı bulunan modeli harici bir kılıf satın almadan kullanabilirsiniz. 2 MP ön kamerası bulunan tablet ile en güzel selfieleri çekebilir ve sevdiklerinizle görüntülü konuşabilirsiniz. Arkasındaki zoom özellikli ve otomatik odaklanmalı 5 MP kamera ile en güzel fotoğrafları siz çekin.

2 adet USB girişi ve 1 jak girişi bulunan modeli buradan inceleyebilirsiniz.

Sanatçı ruhlu grafik tasarımcılar için

Yaratıcılığınızı ortaya çıkartacak XP Pen Artist 13.3 Pro ile potansiyelinizi keşfedin. Grafik tasarımcıların, mimarların ve çizimle ilgili mesleği olan herkesin işini kolaylaştıracak tablet tam sanatçılara göre! Çizim yapmayı daha rahat hale getiren tasarımı ve 13.3 inç geniş ekranı sayesinde doyasıya tasarım yapabilirsiniz. Uzun şarj ömrüne sahip ürün aynı zamanda çeşitli kablo ve aparatlarıyla dosyalarınızı güvenli bir şekilde yedeklemenize imkan tanıyor.

Dijital ortamda en sıra dışı tasarımları yapmanıza imkan tanıyan tablet ile hem verimli hem de eğlenceli zaman geçirmek için tıklayın!

Hem uygun fiyatlı hem de işlevsel bir tablet arıyorsanız

TCL Tab 10 Fhd tablet, küçük boyutu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Mini tasarımına rağmen pek çok özelliği barındıran ürün 4G teknolojisine sahip. Oldukça basit bir arayüze sahip olan modeli herkes rahatlıkla kullanabilir! Bir tabletten beklediğiniz her şeyi karşılayan ürün bütçe dostu olmasıyla da yüzünüzü güldürecek. Hem hafif hem de küçük dizayna sahip olan ürünü her yere taşımak isteyeceksiniz.

Hız, sağlamlık, yüksek pil ömrü ve çok daha fazlasını vadeden şık ürünü tek tıkla buradan satın alabilirsiniz.

Alışılmışın dışında bir tablet deneyimi için

Lenovo Yoga Smart Tab, alışılan tabletlerden farklı bir tasarıma sahip. Alt kısmında silindir şeklinde hoparlör sistemi bulunan model aslında ev tableti şeklinde dizayn edilmiş. Arka kısmındaki destek aparatı hem masaüstüne sabitlemeye hem de duvara asmaya uygun. 5 saatten daha kısa bir sürede şarj edilen cihaz, uzun pil ömrüyle ön plana çıkıyor. Tabletin alt kısmında bulunun silindir hoparlör sistemi; Dolby Atmos ve JBL markalarının teknolojileriyle bambaşka bir ses deneyimi ile buluşmanızı sağlıyor. 5 MP arka ve 8 MP ön kameralı cihaz ile yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz. Android işletim sistemini destekleyen model 64 GB saklama alanıyla karşınıza çıkıyor. Google Asistan özelliğine sahip tableti sesinizle rahatlıkla kontrol edebilirsiniz.

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Portatif ve fonksiyonel bir cihaz arayanlar bu tableti çok sevecek

Kompakt tasarımlı Philips M8 S408J, özellikleriyle göz dolduran bir model. 3 GB RAM ve 32 GB hafızaya sahip tablet Android işletim sistemini destekliyor. 4 çekirdekli teknoloji sayesinde birden fazla uygulamayı en ufak bir yavaşlama belirtisi görmeden rahatça kullanabilirsiniz. Harici Micro SD kart ekleme özelliği sayesinde cihazın kapasitesini 128 GB kapasiteye kadar yükseltin. Son kalite 3500 mAh lityum bataryası ile uzun pil ömrü sunan modeli kesintisiz kullanabilirsiniz. Aux girişi bulunan cihazın arkasında 2 MP önünde 5 MP kamerası bulunuyor. Cihaza Google Play'den istediğiniz oyunu indirebilir en canlı renklerle oynayabilirsiniz. Amazon Prime, Netflix, BluTv ve çok daha fazla dijital platformu tablete indirerek en sevdiğiniz dizi ve filmleri izleyin.

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Etkileyici performansı ve dayanıklı dizaynıyla dikkat çeken bir model

Huawei MediaPad T5, yüksek görüntü kalitesine sahip bir tablet. 1920 x 1200 çözünürlüğüyle kaliteli seyir deneyimi sunan cihaz, ekran genişliği ile sizi büyüleyecek. Ortalama 10 saat pil ömrüne sahip modeli uzun süre boyunca kullanabilirsiniz. 8 işlemci ve 2 GB RAM ile karşınıza çıkan cihazın etkileyici performansına şaşırabilirsiniz. 460 gr ağırlığındaki modeli dilediğiniz yere yorulmadan taşıyabilirsiniz. Harici Micro SD kart ile 256 GB kapasiteye kadar genişletebileceğiniz belleği sayesinde her türlü belgeyi tablette depolayın. Göz sağlığınızı önemseyen göz konforu modu özelliğiyle fark yaratan tablet ile uzun süre okuma yapabilirsiniz.

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Bu tableti 12 saat boyunca kesintisiz kullanabilirsiniz!

Amazon'un kendi markasına ait ve kendi işletim sistemini destekleyen Amazon Fire HD 10 Tablet henüz popüler bir ürün olmasa da oldukça dikkat çekici. Hız konusunda son derece iddialı olan tablet, tüm Amazon uygulamalarına entegre bir şekilde çalışıyor. Tabletin karakteristik özelliklerinden olan kişisel asistanınız Alexa, bambaşka bir yapay zeka deneyimiyle buluşmanızı sağlıyor. Alexa ile takviminizi ve yapılacaklar listenizi düzenli hale getirebilirsiniz. 32 GB ve 64 GB bellek seçenekleri olan tabletin ihtiyacınıza uygun olan alternatifini tercih edebilirsiniz. Eğer yüksek kapasite ihtiyaç duyuyorsanız harici Micro SD kart ile cihazın 512 GB'a kadar yükseltme imkanınız var! 10.1 inç ekrana sahip ürün 1080 Full HD görüntü kalitesi sayesinde üst düzey seyir zevki sunuyor. Uzun batarya ömrüyle göz dolduran tableti 12 saat boyunca kesintisiz kullanabilirsiniz. ‎

2 GHz işlemci hızıyla fark yaratan ve elinizden düşürmeyeceğiniz ürün incelemek için tıklayın.

Oyunlar hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Samsung Galaxy Tab A7, geniş tasarımıyla oyun oynamak için biçilmiş bir kaftan! Dörtlü stereo ses sistemi sayesinde oyun oynarken tamamen ekrana odaklanacaksınız. Piyasadaki tabletlerden daha büyük bir pile sahip olan model ile kesintisiz oyun deneyimi sizi bekliyor. Metalik yüzeyi ile harika bir dokuya sahip ürünü kılıf takmadan kullanmak isteyeceksiniz. Çoklu cihaz özelliği bulunan tablete farklı tablet ya da telefon bağlayarak oyunlarınızı arkadaşlarınızla beraber oynayabilir ve büyük bir eğlence yaratabilirsiniz. Hayatınıza renk katacak 32 GB kapasiteye sahip ince tasarımlı ürüne harici Micro SD kart takarak 1 TB'a kadar alan elde edin.

Kaliteli ve şık ürünü buradan inceleyebilirsiniz.

Kendinizi hızlı ve kaliteli bir tabletle şımartın

Lenovo Smart Tab M8, üstün özelliklere sahip kaliteli bir model. Akıllı şarj istasyonuyla beraber satılan ürünü son teknoloji imkanlarla şarj edin. Kids Mode uygulaması sayesinde tableti kullanan çocuklarınızı zararlı içeriklerden kolayca koruyabilirsiniz. Uzun batarya ömrüne sahip tablette 12 saat kadar video oynatabilir, 18 saate kadar da internette gezinebilirsiniz. Birinci kalite tablette dilediğiniz her şeyi yapabilmeniz mümkün.

32 GB depolama kapasitesi bulunan ürünü incelemek için tıklayın.

