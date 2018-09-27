fizy ile 210 bin kişi konserleri canlı izledi

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy öncülüğünde düzenlenen İstanbul Müzik Haftası kapsamında gerçekleştirilen konserleri, fizy uygulaması üzerinden 210 bin kişi canlı izledi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, fizy ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Müzik Haftası, Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonuyla gerçekleşti.

"Müzikten daha fazlası" sloganıyla yola çıkan festivalde, 300 müzisyen ve 47 panelist ağırlandı, 5 farklı sahnede 36 konser, 13 panel ve 5 imza günü organize edildi.

Fizy kullanıcıları, festivali eş zamanlı olarak cep telefonlarından izleme imkanı buldu.

MFÖ, Athena, Bülent Ortaçgil, Teoman, Şebnem Ferah, Kenan Doğulu, Selda Bağcan, Nil Karaibrahimgil, Mor ve Ötesi ve Gripin gibi yerli sahnenin usta müzisyenlerini aynı sahnede buluşturan festival boyunca, fizy uygulaması üzerinden 12 saat yayın yapıldı. Söz konusu konserleri, fizy uygulamasından da 210 bin kişi canlı izledi.

Fizy uygulamasında, festivalin en kalabalık günü pazar oldu. Alper Ersözer, Simge Sağın, Gökcan Sanlıman, Gripin ve Edis'in sahne aldığı son günü 55 bin 231 kişi mobil cihazlar üzerinden canlı izledi.

25 bin müzikseverin katıldığı fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında, Türkiye'nin ilk dijital müzik ödülleri olan "fizy Müzik Ödülleri" de Turkcell Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

