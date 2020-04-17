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Flamingoların yıllarca süren dostluklar kurduğu keşfedildi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 16:21 | Son Güncelleme

İngiltere'de Exeter Üniversitesinde görevli bilim insanları, vahşi yaşamı koruma alanı WWT Slimbridge'de 5 yıl boyunca sürü halinde dolaşan 4 flamingo türünü inceledi.

Flamingoların yıllarca süren dostluklar kurduğu keşfedildi

Karayip, Şili, And ve Lesser sürüleri üzerinde yapılan ve sonuçları "Behavioural Processes" dergisinde yayımlanan araştırma, flamingoların sürekli olarak belli yakın "dostlarıyla" vakit geçirdiğini ortaya koydu.

Araştırmada, flamingolarda "evli" çiftler, hemcins dostluğu ve üçlü ya da dörtlü grup arkadaşlığı gibi sosyal bağların gözlendiği ayrıca aralarında iyi geçinemediklerinden birbirlerinden uzak duranların bulunduğu dikkati çekti.

Çalışma ekibinden Dr. Paul Rose, "Bulgularımız flamingo topluluklarının karmaşık olduğunu gösteriyor. Rastgele, serbest ilişkilerden ziyade uzun süreli dostluklar üzerine kurulular. Flamingolar sadece bir eş bulup onunla vakit geçirmiyor. Eşleşen bazı çiftler, zamanlarının çoğunu birlikte geçiriyor ancak diğer sosyal bağlar da çok fazla mevcut. İki erkek ya da dişinin, 'birlikte takıldığını', üçlü ya da dörtlü grupların düzenli olarak bir araya geldiğini görüyoruz" ifadesini kullandı.

Araştırma ayrıca mevsimlerin, flamingolar arasında sosyal etkileşimi etkilediğini, hayvanların üreme mevsimi olan ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla etkileşim içinde olduklarını gösterdi.

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