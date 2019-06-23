YSK Ba\u015fkan\u0131 Sadi G\u00fcven: \u015eu an itibariyle y\u00fczde 65 civar\u0131nda, yani yakla\u015f\u0131k 20 bin sand\u0131k taranm\u0131\u015f vaziyette. Tahmini yar\u0131m saat ya da 1 saat i\u00e7inde b\u00fct\u00fcn sand\u0131klar sisteme i\u015flenmi\u015f olacak.PARTNER\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 kimseye ald\u0131r\u0131\u015f etmedi! Plajda \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak g\u00fcne\u015flendi! 15. Bulgaz Da\u011f\u0131 Y\u00f6r\u00fckleri \u015eenli\u011fi co\u015fkuyla kutland\u0131CHP'liler parti genel merkezinde kutlama yapt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum