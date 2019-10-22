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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 12:02 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.

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