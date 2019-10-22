Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda 775 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bin 200 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını, 40 mayın ve 222 el yapımı patlayıcının (EYP) da tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
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