DHA: \u0130zmir'in \u00c7e\u015fme il\u00e7esinde Germiyan a\u00e7\u0131klar\u0131nda ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menlerin ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bot batt\u0131. \u0130lk belirlemelere g\u00f6re 25 ki\u015finin bulundu\u011fu botta 11 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi bildirildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERHangi otomobil ka\u00e7 adet satt\u0131! \u0130\u015fte 2019 rakamlar\u0131...\u00c7anakkale\u2019de trafik kazas\u0131: 2 yaral\u0131Elinde \u00e7ocu\u011fu i\u00e7in ald\u0131\u011f\u0131 do\u011fum g\u00fcn\u00fc pastas\u0131yla can verdi
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