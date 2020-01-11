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GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 23:00 | Son Güncelleme

DHA: İzmir'in Çeşme ilçesinde Germiyan açıklarında kaçak göçmenlerin taşındığı bot battı.

DHA: İzmir'in Çeşme ilçesinde Germiyan açıklarında kaçak göçmenlerin taşındığı bot battı. İlk belirlemelere göre 25 kişinin bulunduğu botta 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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