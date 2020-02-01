DHA - Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca: Aileleriyle birlikte 32 T\u00fcrkiye, 6 Azerbaycan, 3 G\u00fcrcistan, 1 Arnavut vatanda\u015f\u0131 olak \u00fczere 42 yolcumuz geliyor. Hi\u00e7birinde en ufak hastal\u0131k belirtisi yok. B\u00f6yle bir durum olsa, u\u00e7u\u015funa izin verilmeyecekti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Gribe ne iyi gelir? Grip evde \u00e7abuk nas\u0131l ge\u00e7er? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncu s\u0131n\u0131rlar\u0131 zorlad\u0131! Geceye damga vuran dekolteElaz\u0131\u011f'\u0131n afet b\u00f6lgesi ilan edilmesi gerek
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