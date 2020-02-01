DHA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aileleriyle birlikte 32 Türkiye, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan, 1 Arnavut vatandaşı olak üzere 42 yolcumuz geliyor. Hiçbirinde en ufak hastalık belirtisi yok. Böyle bir durum olsa, uçuşuna izin verilmeyecekti.

