Flo müşteri hizmetleri, şikayet hattı, iade numarası

Flo, 2011 yılından bu yana Türkiye'nin en ünlü ayakkabı mağazalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 75 ilde faaliyet gösteren Flo, mağazalarındaki çeşitli markaları müşterilerine sunuyor. Her yaşa ve her tarza hitap ederek ürün çeşitliliğini ortaya koyuyor. Ayrıca, Flo'nun internet adresine tıklayarak her çeşit ayakkabıdan terliğe, spordan giyime, tüm kadın, erkek, çocuk ve outdoor ürünlerine ulaşmak da mümkün. Bu adreste de Flo'nun Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan mağazalarındaki indirimlere rastlayabiliyorsunuz. Hal böyle olunca siparişleriniz hakkında bilgi almak, kargo takibi yapmak, aldığınız ürünü iade etmek, ürün bilgisi almak, dilek veya taleplerinizi bildirmek gibi sebeplerle Flo iletişim bilgilerine ihtiyacınız olabiliyor. Siz de Flo müşteri hizmetleri ve Flo müşteri hizmetleri telefon numarası gibi iletişim bilgilerini öğrenmek istiyorsanız sizin için hazırladığımız yazımıza göz atabilirsiniz.

Flo Müşteri Hizmetleri Numarası

Flo mağazasından veya web sitesinden aldığınız bir ürünle ilgili ya da dilek ve şikayetlerinizle ilgili başvurabileceğiniz en iyi yol Flo müşteri hizmetleri iletişim numarasını aramak olacaktır. Flo müşteri hizmetleri 0850 290 33 56 numarası ile size hizmet veriyor. Haftanın 7 günü 09:00 ve 18:00 saatleri arasında bu numaradan hizmet alabiliyorsunuz. Bu numarayı aradığınızda;