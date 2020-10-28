Flo müşteri hizmetleri, şikayet hattı, iade numarası

Flo, 2011 yılından bu yana Türkiye'nin en ünlü ayakkabı mağazalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 75 ilde faaliyet gösteren Flo, mağazalarındaki çeşitli markaları müşterilerine sunuyor. Her yaşa ve her tarza hitap ederek ürün çeşitliliğini ortaya koyuyor. Ayrıca, Flo'nun internet adresine tıklayarak her çeşit ayakkabıdan terliğe, spordan giyime, tüm kadın, erkek, çocuk ve outdoor ürünlerine ulaşmak da mümkün. Bu adreste de Flo'nun Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan mağazalarındaki indirimlere rastlayabiliyorsunuz. Hal böyle olunca siparişleriniz hakkında bilgi almak, kargo takibi yapmak, aldığınız ürünü iade etmek, ürün bilgisi almak, dilek veya taleplerinizi bildirmek gibi sebeplerle Flo iletişim bilgilerine ihtiyacınız olabiliyor. Siz de Flo müşteri hizmetleri ve Flo müşteri hizmetleri telefon numarası gibi iletişim bilgilerini öğrenmek istiyorsanız sizin için hazırladığımız yazımıza göz atabilirsiniz. Flo Müşteri Hizmetleri Numarası Flo mağazasından veya web sitesinden aldığınız bir ürünle ilgili ya da dilek ve şikayetlerinizle ilgili başvurabileceğiniz en iyi yol Flo müşteri hizmetleri iletişim numarasını aramak olacaktır. Flo müşteri hizmetleri 0850 290 33 56 numarası ile size hizmet veriyor. Haftanın 7 günü 09:00 ve 18:00 saatleri arasında bu numaradan hizmet alabiliyorsunuz. Bu numarayı aradığınızda;

l Stok sorgusu yapmak

l Ürün değişimi ile ilgili işlem yapmak

l Ürün iadesi ile ilgili işlem yapmak

l Hatalı veya hasarlı ürün ile ilgili bilgi almak işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Numarayı aradığınızda telesekreter size cevap verir. Ardından işleminize devam etmek için ilgili numarayı tuşlamanız gerekir. Tuşlamalarınız sonucunda ilgili birime yönlendirilirsiniz. Gerekli olduğunda telesekreter sizi müşteri temsilcisine yönlendirir. Bunların haricinde Flo müşteri hizmetleri 444 ile başlayan bir numaraya sahip değildir. Flo İade İletişim Bilgileri Flo mağazacılıktan aldığınız bir ürünü iade etmek için veya bu konuda bilgi almak için yukarıda verdiğimiz telefon numarasını arayabilirsiniz. Ayrıca aşağıda vereceğimiz mail adresine mail atarak da iade işleminiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Flo e-Posta Adresi Flo'nun müşteri hizmetlerinin mail adresine dilekleriniz, şikayetleriniz, yardım almak istediğiniz bir konu veya öğrenmek istediğiniz ürün hakkında mail atabilirsiniz. Ayrıca, Flo'dan aldığınız ürünle ilgili tüm iade, değişim, kargo ve teslimat işlemleri hakkındaki taleplerinizi de iletebilirsiniz. Bunun için musteriiliskileri@flo.com.tr mail adresini kullanabilirsiniz.

Flo Genel Müdürlük İletişim Bilgileri Bazı işlemlerinizi Flo genel merkez aracılığıyla yapabileceğinizi düşünüyorsanız bu birimin iletişim bilgilerine ulaşmak isteyebilirsiniz. Bunun için işinize yarayacak telefon ve bazı adres bilgileri şöyledir: l Genel müdürlük için Flo telefon numarası 0212 446 22 88 şeklindedir.

l Flo merkez adresi: Mahmutbey Merkez Mah. Taşocağı Cad. No:24 Kat:3 Bağcılar/ İSTANBUL

l Fax: 0212 446 22 85

l E-mail: info@flo.com.tr

l Mersis Numarası: 0388023942900019

l Vergi Dairesi: 388 023 9429

l Şirket denetçisi adresi: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 Beşiktaş İstanbul/ Türkiye Flo Web Sitesi İşlemleri Flo'nun zengin ürün seçeneğine web sitesini ziyaret ederek de ulaşabilirsiniz. Flo mağazalarında yer alan indirimleri ve kampanyaları web sitesinde de bulmanız mümkün. Flo internet adresine geldiğinizde dilediğiniz sekmeye tıklayarak ilerleyebilirsiniz. Kadın, erkek, çocuk, spor, aksesuar, giyim gibi çeşitli kategoriler sayesinde tüm ürünlere hızlıca ulaşabilirsiniz. Ayrıca, mağazalarda bulunan outlet ürünler de Flo web sitesinde karşınıza çıkar. Bunun için aşağıda vereceğimiz linke tıklamanız yeterli.

l Web sitesine üye olmak işinizi daha da kolaylaştırır. Böylece; beğendiğiniz ürünleri kaydedebilir, sepetinizde tutabilir ve kolayca satın alabilirsiniz. Üye olmak için aşağıda vereceğimiz bağlantıya tıklayabilirsiniz.

l Ana sayfanın en alt bölümünde yer alan müşteri hizmetlerinden dilediğiniz işlemi seçerek bilgi almanız da çok kolay. Bu bölümde kolay iade, sıkça sorulan sorular, kampanyalar, işlem rehberi, mağazalar, sipariş takibi, insan kaynakları gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

l Flo web sitesinde ayrıca blog sayfası da mevcut. Blog sayfasını ziyaret ederek moda, güzellik ve yaşamla ilgili editörlerin düzenlediği birbirinden zengin yazıları bulabilirsiniz. Blog sayfasına ulaşmak için aşağıda vereceğimiz bağlantıya tıklamanız yeterli.

l Flo'nun ürettiği Flotomic konforlu tabanlıklara da web sitesinden ulaşabilirsiniz.

l Ayrıca, web sitesi yardımıyla size yakın olan veya alışveriş yapabileceğiniz Flo şubelerini görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Flo web sitesine gitmek için TIKLAYINIZ.

Flo blog sayfasına gitmek için TIKLAYINIZ. Flo sipariş takibi bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ. Flo mağazalarına dair adres ve iletişim bilgilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ. Flo Mobil Uygulama İşlemleri Flo mağazalarının hizmetinize sunduğu tüm ürünlere ve çeşitli hizmetlere web sitesinin yanında mobil uygulamayı kullanarak da ulaşabilirsiniz. l Bunun için App Store veya Google Play Store'den Flo uygulamasını telefonunuza indirmelisiniz.

l Ardından, hesabım bölümünden giriş yapabilir veya üye olabilirsiniz. Bunun yanı sıra üye olmadan da işleminize devam edebilirsiniz.

l Tüm bu aşamalardan sonra Flo'nun zengin ürün yelpazesi sizinle. Artık dilediğiniz sekmeden dilediğiniz ürüne ulaşabilirsiniz.

l Flo mobil uygulamanın hesabım bölümünden hesap bilgileri, siparişlerim, adreslerim, favorilerim, indirim kuponları, haber bültenleri üyeliği ve yardım sekmeleri yardımıyla tüm işlemlerinizi yönetebilirsiniz. Ancak hesabım bölümüne Flo uygulamasına üye olduğunuz takdirde ulaşabiliyorsunuz. Bu nedenle üye olmanız size daha kolay bir hizmet sağlıyor.

l Mobil uygulaması size Flo canlı destek özelliğini de sunar. Uygulamada "daha fazla" yazan bölüme tıkladığınızda "destek ve iletişim" sekmesinden dilediğiniz alanda destek alabilirsiniz. Flo online destek sayesinde müşteri hizmetlerini aramadan hızlıca işlem yapabilirsiniz.

l Flo web sitesinde bulunan tüm fırsatlara mobil uygulamaya girerek de ulaşabilirsiniz.