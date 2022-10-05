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Emeklinin elektrikli otomobil hayali kabusa dönüştü! Piyasa değerinden 10 kat daha ucuza almak istedi: Tokatladılar, tam tokatlandık

05.10.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli Kadir Kirpi'nin hayalinde kısa mesafelerde kullanabileceği, yakıttan tasarruf edebileceği bir araç almak vardı. Kirpi hayallerine gerçekleştirmek isterken dolandırıcıların tuzağına düştü. Piyasa değerinden 10 kat daha ucuza araba almak isteyen Kirpi, paralarını dolandırıcılara kaptırdı. Sosyal medyada gördüğü ilanla hayali kabusa dönüşen Kirpi, "Resmen ağlıyor araç, hoşuma gitti. Şimdi ağlayan yine ben oldum. Tokatladılar, tam tokatlandık" dedi.

Emeklinin elektrikli otomobil hayali kabusa dönüştü! Piyasa değerinden 10 kat daha ucuza almak istedi: Tokatladılar, tam tokatlandık

Emekli Kadir Kirpi'nin elektrikli otomobil hayali, sosyal medyada gördüğü bir ilanla kabusa dönüştü. Piyasa değerinden 10 kat daha ucuza araba almak isterken dolandırıcıların kurbanı olan Kirpi, "Sıfırdı, ucuzu görünce almak istedik. Tokatladılar, tam tokatlandık" dedi.

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ORTADA NE PARASI NE DE ARAÇ VARDI

Show TV'nin haberine göre bir emekli, bir ilan görüp değerinden 10 kat ucuza elektrikli araba alacağını sandı, yanıldığını iş işten geçince anladı. Ortada ne parası ne de araç vardı.

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Ucuz elektrikli otomobil alayım derken taksit taksit dolandırılan Kadir Kirpi kısa mesafelerde kullanabileceği, yakıttan tasarruf edebileceği bir araç almak istiyordu. Hayalinde de elektrikli bir araç alma vardı. Sosyal medyada bir ilan gördü, o ilandaki kişiyi arayınca başına bakın neler geldi. İddiaya göre dolandırıcılara 4 bin TL ödeme yaptı. Dolandırıldığını anlayınca soluğu karakolda aldı.

"TOKATLADILAR, TAM TOKATLANDIK"

Kirpi olayla ilgili şunları söyledi:

"Seksen bin liralık arabanın sıfırını 10 bin TL'ye almak benim de hoşuma gitti ama... Fotoğrafta gösterdikleri buydu, güzel duruyor biz de kapıldık onun için tokatlandık insan bakınca aşık oluyor aşık olmamız da başımıza dert oldu. Fiyatını sordum, bana '10 bin TL' dedi. Sıfırdı, ucuzu görünce almak istedik. Fırsatçılık gibi olmuş oldu bizi de tam fırsatımızı yakaladılar. Tuttum ben iki bin lira kapora yolladım, IBAN yanlış olmuş deyip iki bin lira daha istedi. Resmen ağlıyor araç, hoşuma gitti. Şimdi ağlayan yine ben oldum. Tokatladılar, tam tokatlandık."


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık elektrikli araba emekli
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