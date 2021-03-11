Floyd’un katili Chauvin, üçüncü derece cinayetten de yargılanacak

Yargıç Peter Cahill mahkemede yaptığı konuşmada, üçüncü derece cinayet suçlamasının davanın başlangıcında olduğu şekli ile Chauvin hakkındaki suçlamalara eklendiğini aktardı. Chauvin ile Floyd cinayetinden yargılanan diğer 3 polis memurunun bu karardan etkilenmediğini belirten Yargıç Cahill, “Bu, daha sonraki bir tarihte yargılanacak diğer üç sanığa ilişkin bir karar değil" dedi.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyahi George Floyd’un polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alındığı sırada boynuna baskı yapılarak öldürülmesine ilişkin açılan dava geçtiğimiz günlerde jüri seçimi ile başlamıştı. Dava için yapılacak jürinin seçimi 8 Mart’ta Temyiz Mahkemesinin eski polis memuru Chauvin hakkında vereceği karar nedeniyle ertelemişti. Temyiz Mahkemesi Chauvin hakkındaki kararını açıkladı. İkinci derece cinayet ve adam öldürmekten suçlanan Chauvin, kararın ardından suçlamalara üçüncü derece cinayette eklendi.

Jüri seçiminin 3 hafta sürmesi bekleniyor

Chauvin’in yargılanmasına 3 hafta sürmesi beklenen jüri seçimi sonrası başlanması beklenirken, davadaki açılış konuşmalarının ise 29 Mart’ta yapılması planlanıyor. Davada kararın ise nisan ayı sonuna kadar çıkması beklenmiyor.

Diğer polisler ayrı ayrı yargılanacak

Floyd cinayetine karışan diğer üç polis memuru Alexander Kueng, Thomas Lane ve Tou Thao ise Chauvin’e kıyasla daha az suçlamayla karşı karşıya kalırken, davada ayrı ayrı yargılanacaklar. Chauvin’e yardım etmekten suçlanan 3 eski polis memurunun davasının ise Ağustos ayında başlaması bekleniyor. Floyd’un ölümüne neden olan 4 polis memuru olayın ardından Minneapolis Polis Departmanı’ndan ihraç edilmişti.

Dünya çapında protestolara neden olmuştu

Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başta Minneapolis’te başlayan protestolar ABD geneline yayılmış, ardından tüm dünyada polis şiddeti ve ırkçılık protestoları patlak vermişti. Avrupa’da ve ABD’de köle ticareti yapan ve ırkçı geçmişe sahip birçok eski lider ve tanınmış kişinin heykelleri protestolarda yıkılmıştı.

