HABER

Foça'da askeri gemiler vatandaşların ziyaretine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 17:15 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesinde, Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında askeri gemiler, vatandaşların ziyaretine açıldı.

İzmir'in Foça ilçesinde, Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında askeri gemiler, vatandaşların ziyaretine açıldı. Şehit aileleri ve gaziler gemilerde ağırlandı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 96'ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin Foça Deniz Üssü'ndeki TCG Karamürselbey ve TCG Osmangazi amfibi çıkarma gemileri, TCG Heybeliada ve TCG Bodrum korvetleri ile TCG Karayel hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı. Şehit yakınları ve gaziler gemilerde ağırlandı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, gemi komutanları, Foça Üssü'nde görevli subay ve astsubaylar gemi girişlerinden itibaren refakat ettikleri şehit aileleri ve gazilerle birlikte öğle yemeği yedi. Cumhuriyet Bayramı kapsamında gemilerde, eşi Kıbrıs Gazisi Emekli Astsubay Hasan Batunoğlu ile birlikte ağırlanan Muhterem Batunoğlu özel günlerde hatırlanmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtip, Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalsın. Devletimize, milletimize, özellikle askerimize zeval gelmesin dedi. Kıbrıs gazisi, emekli astsubay Hasan Batunoğlu da Tüm gaziler adına bayramımızı kutlar, görevdeki kardeşlerimize sağlık ve mutluluklar dilerim dedi. Kıbrıs gazisi, emekli astsubay Niyazi Çınar da Cumhuriyet'in 96'ncı yılını daha önce görev yaptıkları birliklerde konuk edilerek kutlamaktan çok memnun olduklarını dile getirerek, Cumhuriyetimizin 96'ncı yılı dolayısıyla donanmamızın güzide gemilerinden TCG Heybeliada'ya davet edildik. Komutanlarımıza biz gazileri hatırladıkları için çok teşekkür ediyoruz dedi.

PARTNERFitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!Fitnessçi büyükanne torunu ile fenomen oldu!
Atatürk'ün hayatını 'Vasiyet' adlı tek kişilik gösteriyle anlattıAtatürk'ün hayatını 'Vasiyet' adlı tek kişilik gösteriyle anlattı
Selimiye Kışlası korosu, Kadıköy'de konser verdi.Selimiye Kışlası korosu, Kadıköy'de konser verdi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar: Canlı heykel 22 saati geride bıraktı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar! 22 saati geride bıraktı

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege'de korkutan deprem!

Adalet Bakanlığı’ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı

Bakanlık açıkladı: Adım adım hayata geçiyor

Tuzla'da yine 'koku' kabusu! AFAD ekipleri bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.