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Foça'da denizde paniğe neden olan kirlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça ve Gencelli mahalleleri ile Aliağa'ya bağlı Çakmaklı Mahallesi açıklarında denizden gelen koku ve kirlilik, panik yarattı.

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesine bağlı Yenifoça ve Gencelli mahalleleri ile Aliağa'ya bağlı Çakmaklı Mahallesi açıklarında denizden gelen koku ve kirlilik, panik yarattı. Daha önce de bir geminin denize bıraktığı petrol atıkları nedeniyle büyük bir çevre felaketi yaşayan Foça'da vatandaşlar yetkililerden, kirliliğe müdahale etmelerini istedi.

Foçalılar, dün geceden beri denizden yakıt kokusu geldiğini iddia ederek Sahil Güvenlik ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarlarda bulundu. Bugün saat 06.00 sıralarında avlanmak için teknesiyle denize açılan amatör balıkçı Eylül Basdur, Yenifoça'daki bir tatil köyünün sahilinde ve Çakmaklı Mahallesi açıklarında aşırı kirlilikle karşılaştığını söyledi. Basdur, denizin üzerinin koyu şekilde akaryakıt ve sintine artıklarına benzer şeylerle dolu olduğuna dikkati çekip, "Suyun hali içler acısı. Bir gemiden basılmış ya da fabrikadan sızmış olabileceğini tahmin ediyorum. Kirlilikten dolayı bölgeyi terk edip başka bir yere gitmek zorunda kaldım" dedi.

Yenifoça merkezinde oturduğunu ve dünden beri bölgede yoğun bir koku olduğunu belirten vatandaşlardan Tuncay Arslan da yeni bir çevre felaketi yaşamak istemediklerini, açıktan gelen balıkçıların çektiği görüntülerin korkutucu olduğunu ve bu kirliliğin sahile vurmadan önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Yenifoça Forum Platformu Dönem Sözcüsü Fırat Korkmaz ise durumu dünden beri takip ettiklerini, Sahil Güvenlik ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirdiklerini kaydetti. Korkmaz, yetkililer bize bölgeden numune aldıklarını, tahlile gönderdiklerini ve bölge ile ilgili uydu görüntüleri de dahil inceleme yaptıklarını bildirdi. Biz de kirliliğe derhal müdahale edilmesini talep ediyoruz" dedi.

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