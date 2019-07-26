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Foça'da öğrenciler sporla çevre temizliği yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 21:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, öğrenciler sporla temizlik (Plogging) etkinliği yaptı.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA) İZMİR'in Foça ilçesinde, öğrenciler sporla temizlik (Plogging) etkinliği yaptı. Sahil, plajlar ve piknik alanlarından torbalar dolusu çöp toplayan öğrenciler, çevreyi kirleten büyükleri de uyardı.

Foça'daki ilkokul öğrencileri ve Foça Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda dönemsel spor eğitimlerine katılan öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve bazı gönüllü vatandaşların da katıldığı etkinlik Foça Belediyesi Sosyal Tesisleri önündeki buluşmayla başladı. Foça Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi Gençlik ve Spor İşleri sorumlusu Kemal Çiftçi katılımcılara sporla temizlik anlamına gelen 'Plogging'i anlattı. Üçerli gruplar oluşturan öğrencilere eldiven ve çöp torbaları dağıtıldıktan sonra Foça Belediyesi Sosyal Tesis önündeki Halk Plajı, Büyükdeniz Sahili, Vertigo Plajı, Balıkçı Barınağı çevresinde piknik alanı olarak da kullanılan ağaçlık bölge üzerinden Çanak Koyu güzergâhı boyunca öğrenciler torbalar dolusu çöp topladı. Aralarında plastik ve cam içecek şişeleri, metal kutular, naylon ve plastik poşetler, halat parçaları, plastik kasalar, havlu kâğıt ve peçeteler, sigara izmaritleri, araba lastikleri bulunan katı atıklar tek tek toplanıp, güzergah üzerindeki çöp konteynerlerine atıldı.

'SQUAT VE AEROBİK HAREKETLERİ İÇERİYOR'

Foça Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi Gençlik ve Spor İşleri sorumlusu Kemal Çiftçi, 'Plogging'in İsveç'te başlayan, sosyal medya aracılığıyla hızla tüm dünyaya yayılan, toplu veya bireysel olarak yapılabilen, elde çöp torbasıyla doğada koşu veya yürüyüş yaparken çevre temizliği de yapma esasına dayanan bir etkinlik olduğunu söyledi. Çiftçi, "Koşu ve yürüyüş yanında yapılan çöp toplama eylemi squat ve aerobik hareketleri içeriyor. 30 dakikada yaklaşık 280 kalori yakılıyor. Aynı anda hem spor hem çevre temizliği etkinliği gerçekleşmiş oluyor" dedi. Etkinliğe katılan öğrencilerden 11 yaşındaki Doruk Şenel, çevredeki kirliliğe dikkat çekerek büyüklere uyarılarda bulundu. Şenel, "Bugün hem spor yaptık hem de çöpleri temizledik. Gördüğünüz gibi denizler, plajlar her yer pis. Buradan büyüklerimize hem selam gönderiyoruz hem de yerlere çöp atmamaları için uyarmak istiyoruz" dedi.

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