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Foça'da zeytin sıkımı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:14 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Foça ilçesinde sezonun ilk yağı sıkıldı.

Foça'da zeytin sıkımı başladı

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Foça ilçesinde sezonun ilk yağı sıkıldı. Üreticiler, rekoltenin düşük, ancak yağ kalitesinin çok yüksek olduğunu söyledi.
Foça'yı İzmir- Çanakkale karayoluna bağlayan yol üzerindeki Gerenköy Sapağı'nda bulunan Tariş Zeytinyağı fabrikasında sezonun ilk yağı sıkıldı. Döküm havuzundan makinelerle eleme ve yıkama ünitelerine gönderilen zeytinlerden soğuk sıkım makineleriyle elde edilen altın rengi yağlar bidonlara doldurulmaya başlandı. S.S. 880 No.lu Foça Bağarası Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Ercan Yüksektepe, bölgede bu yıl zeytin rekoltesinin oldukça düşük ancak elde ettikleri yağın çok kaliteli olduğunu söyledi. Yüksektepe, "Bu yıl bölgemizde zeytinci tabiriyle 'yok' yılındayız. Ürünümüz az. Ancak kalite çok iyi. Sinek vuruğu yok. Kuru yok. Sağlıklı kaliteli zeytinyağları çıkarıyoruz. Kooperatif olarak sofralık zeytin alımlarına da başladık. Henüz açıklanmadı ama, Gemlik türü zeytinin fiyatlarının kalibresine göre 5.5 ile 12.5 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz için sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Foça'da zeytin sıkımı başladıFoça'da zeytin sıkımı başladıFoça'da zeytin sıkımı başladıFoça'da zeytin sıkımı başladı

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