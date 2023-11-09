FODMAP beslenme nedir? FODMAP beslenme diyeti nasıl yapılır?

FODMAP belirli karbonhidratları ifade eden bir kısaltma olup, bu karbonhidratlar genellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarına neden olan bileşenlerdir. Bu beslenme yaklaşımında temel amaç, fermentasyon ve su çekimi gibi bağırsakta potansiyel olarak rahatsızlık yaratabilecek süreçleri en aza indirgemektir. FODMAP beslenme özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi durumları yönetmeye çalışan bireyler arasında popülerlik kazanmıştır. Bu beslenme planı, yüksek FODMAP içeren gıdalardan kaçınmayı ve düşük FODMAP içeren alternatiflere odaklanmayı içerir. Bu da bireylere, günlük yaşantılarında daha rahat bir sindirim deneyimi sunabilir.

FODMAP diyeti nedir?

FODMAP "Fermente Edilebilir Oligo-, Di-, Mono-sakaritler ve Poliollerin" kısaltmasıdır ve bu grubu oluşturan belirli karbonhidratları içeren bir beslenme yaklaşımıdır. FODMAP beslenme, özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi bağırsak rahatsızlıkları olan bireyler için geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu beslenme planı, belirli karbonhidratların sindirim sistemine olan etkilerini azaltmayı amaçlar, böylece rahatsızlık ve şikayetleri hafifletir.

FODMAP beslenme bireylerin belirli gıdalara tepkilerini anlamalarını ve bu gıdalardan kaçınarak semptomlarını kontrol etmelerini sağlar. Bu bağlamda, kişiselleştirilmiş bir beslenme yaklaşımı sunan FODMAP, bağırsak sağlığını desteklemek ve yaşam kalitesini artırmak isteyenler için ilgi çekici bir seçenek olabilir.

FODMAP diyeti nasıl yapılır?

FODMAP diyeti irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi sindirim sorunlarını yaşayan kişiler için tasarlanmış bir diyettir. Fodmap, fermente olabilen oligosakkaritler, disakkaritler, monosakkaritler ve poliollerin kısaltmasıdır. Bu besinler, bağırsaklarda fermente olur ve gaz, şişkinlik, ishal veya kabızlık gibi sorunlara neden olabilir. FODMAP diyeti, bu besinleri kısıtlayarak sindirim sorunlarını azaltmaya yardımcı olur. Diyet 2 aşamadan oluşur:

Kısıtlama aşaması: Bu aşamada, fodmap içeren tüm besinler diyetten çıkarılır. Bu aşama, genellikle 6-8 hafta sürer.

Bu aşamada, fodmap içeren tüm besinler diyetten çıkarılır. Bu aşama, genellikle 6-8 hafta sürer. Yeniden dahil etme aşaması: Bu aşamada, fodmap içeren besinler yavaş yavaş diyete yeniden eklenir. Bu aşamada, her besinin tolere edilebilirliğini test etmek için 3 gün boyunca tüketilir.

FODMAP diyetinde bazı yiyecekler yasaklıdır ve bu yiyeceklerin diyet içerisinde yenmemesi gerekir. FODMAP diyetinde neler yasak sorusuna cevap vermek gerekirse:

Laktoz içeren besinler: Süt, yoğurt, peynir, tereyağı, dondurma

Süt, yoğurt, peynir, tereyağı, dondurma Fruktoz içeren besinler: Meyveler, meyve suları, şekerler, şuruplar

Meyveler, meyve suları, şekerler, şuruplar Fruktan içeren besinler: Baklagiller, buğday, arpa, soğan, sarımsak

Baklagiller, buğday, arpa, soğan, sarımsak Galaktooligosakkaritler (GOS) içeren besinler: Süt, inek sütü, yoğurt, peynir

Süt, inek sütü, yoğurt, peynir Polioller içeren besinler: Şeker alkolü, bazı meyveler, sebzeler, tatlandırıcılar

FODMAP diyeti, IBS gibi sindirim sorunlarını yaşayan kişiler için etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Ancak, bu diyeti uygulamadan önce bir doktora veya diyetisyene danışmanız önemlidir. FODMAP diyetinde ne yenir konusunda genellikle sağlıklı ve temiz besinler tercih edilir. FODMAP besinleri nelerdir konusunda FODMAP diyeti serbest besinler:

Sebzeler: Karnabahar, brokoli, lahana, ıspanak, havuç, patates, kabak

Karnabahar, brokoli, lahana, ıspanak, havuç, patates, kabak Meyveler: Muz, kavun, armut, şeftali, portakal, greyfurt

Muz, kavun, armut, şeftali, portakal, greyfurt Protein kaynakları: Yağsız kırmızı et, yağsız tavuk, balık, yumurta, kuruyemişler, tohumlar

Yağsız kırmızı et, yağsız tavuk, balık, yumurta, kuruyemişler, tohumlar Sağlıklı yağlar: Zeytinyağı, avokado yağı, fındık yağı

FODMAP diyetinde çikolata yenir mi?

FODMAP diyeti uygulayanların çikolata tüketimi konusunda dikkatli olmaları gerekebilir. Çünkü çikolata içeriğinde bulunan bazı bileşenler nedeniyle FODMAP diyetine uygun olmayabilir. Sütlü çikolata süt tozu içerdiğinden ve bu da laktoz içerdiğinden dolayı laktoza hassas bireyler için yüksek FODMAP içerir. Bu nedenle, FODMAP diyeti uygulayanlar laktoz içeren çikolatalardan kaçınmalı veya düşük laktoz içeren alternatifleri tercih etmelidir.

FODMAP diyeti uygulayan bireyler, çikolata tüketirken etiketleri dikkatlice okumalı ve içeriğinde potansiyel olarak problemli olan bileşenlere dikkat etmelidir. Ayrıca, bireyin spesifik toleransına ve reaksiyonlarına bağlı olarak, düşük FODMAP içeren çikolataların tercih edilmesi önerilebilir.

FODMAP diyetinde gluten var mı?

FODMAP diyeti belirli karbonhidratları içeren bir yaklaşım olduğundan, gluten içeriği bu diyetle doğrudan ilişkilendirilmemektedir. Gluten, özellikle buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan bir protein kompleksidir. FODMAP diyeti ise genellikle buğday ve arpa gibi yüksek FODMAP içeren tahıllardan kaçınmayı amaçlar. Bu bağlamda FODMAP diyeti uygulayanlar genellikle buğday ve arpa gibi yüksek FODMAP içeren tahıllardan kaçınırlar. Bu, glüten içeriğinden ziyade, bu tahıllardaki yüksek FODMAP içeriği nedeniyledir. FODMAP diyeti, genellikle glüten intoleransıyla ilgili değil, bağırsak rahatsızlıkları ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi durumların yönetimi için tasarlanmış bir beslenme yaklaşımıdır.

FODMAP diyeti uygulayanlar, glüten içeren tahıllar yerine, glütensiz tahıllara yönelebilirler. Glütensiz tahıllar arasında pirinç, quinoa, mısır unu ve glütensiz yulaf gibi seçenekler bulunabilir.

FODMAP diyetinde taze fasulye yenir mi?

FODMAP diyeti uygulayanlar için taze fasulye durumuna bağlı olarak değişebilir. Fasulye, genellikle yüksek FODMAP içeren oligosakaritler içerir, özellikle de galakto-oligosakaritler (GOS) adı verilen bir tür oligosakarit. Ancak, bu durum fasulyenin türüne, miktarına ve nasıl hazırlandığına bağlı olarak değişebilir. Bazı fasulye türleri, özellikle yeşil fasulye ve taze fasulye, daha düşük FODMAP içerebilir. Diğer fasulye türleri, özellikle kuru fasulye gibi, daha yüksek FODMAP içerebilir. Bu nedenle, taze fasulye tüketiminde fasulye türünü seçmek önemlidir.

FODMAP diyeti uygulayanlar, yüksek FODMAP içeren gıdaları sınırlamak veya belirli miktarlarda tüketmek konusunda dikkatli olmalıdır. Fasulyenin miktarı da tolerans düzeyine bağlı olarak değişebilir. Fasulyenin nasıl hazırlandığı da önemlidir. Bazı hazırlık yöntemleri, FODMAP içeriğini azaltabilir. Örneğin, fasulyenin suya konularak kaynatılması ve suyunun değiştirilmesi, GOS içeriğini azaltabilir.







