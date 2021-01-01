Folat nedir? Nerelerde bulunur ve nasıl tüketilir?

Her yaş grubundaki insan için önemli bir vitamindir. Vücut için oldukça faydalıdır. Çeşitli sebze ve meyvede doğal olarak bulunur. Vücutta sürekli olarak kalmadığı için günlük belli bir ölçüde ve düzenli olarak folat almanız gerekir. Folat nedir ve vücuttaki görevleri nelerdir sorularının detaylı cevaplarını yazının devamında bulabilirsiniz.
Bir asırdan fazla bir süredir varlığı bilinen ve B grubuna ait bir vitamindir. Meyve, sebze ve tahıllarda doğal olarak bulunur. Suda çözülebilen bir yapısı olduğu için vücutta depolanmaz. Fazlası idrar yoluyla vücuttan atılır. Kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda önemli bir işlevi bulunur. Özellikle hamileler için dengeli düzeyde folat alımı, önem taşıyan bir konudur. Eksik veya fazla olması sağlık açısından tehlikeli olabilir. Her vitamin ve mineralde olduğu gibi düzenli ve ölçülü şekilde alınması vücut için çok faydalıdır. Folatın doğal yollarla besinlerden alınması çeşitli hastalıkların önüne geçebilir ve vücudun daha dirençli olmasını sağlayabilir.
Alyuvar sayısının azalması, folat eksikliği ile sonuçlanır. Çoğunlukla beslenme düzeni ile ilgili olarak ortaya çıkar.
Nedenleri:
Folat düşüklüğü belirtileri ise:
Folat düşüklüğü tedavisi için doktor tarafından önerilen ilaçlar, düşük olan oranın dengelenmesini sağlar. Eğer gebeyseniz doktorunuz size uygun gördüğü ilaçlara ek olarak, beslenmenize folat içerikli besin takviyesi yapmanızı isteyebilir. Folat eksikliği erken doğuma neden olabilir. Bu dönemde önerilen ilaçlar 4 ay boyunca kullanılır. Bu süre sonunda yeniden tahlil yapılır ve değerlere bakılır. Aç karnına alınan kan tahlili ile folatın ne seviyeye geldiği öğrenilebilir. Sağlıklı bir bireyde ortalama olarak 4.6-18.7 ng/ml aralığında olmalıdır.
Folat yüksekliği nadir olarak karşılaşılan bir durumdur. Vücutta depolanan bir vitamin türü olmadığı için fazlası idrarla birlikte vücuttan atılır. Bu duruma folik asit içerikli besinleri çok fazla tüketen kişilerde rastlanır. Folat içerikli besinleri fazla tüketen kişilerde B12 eksikliği görülebilir. Bunun nedeni hücrelerin folik asiti kullanmak için B12 vitaminini harcamasıdır. Bu durumda B12 değeri düşer ancak folat harcanmaz. Bu durum kandaki folat düzeyinin yükselmesiyle sonuçlanır. Blind loop adı verilen hastalık bu durumun en ciddi halidir. İnce bağırsakta bakteri oluşumuna verilen bir isimdir. Beslenme şeklinden kaynaklı olan bir yükseklik söz konusu ise daha uygun ölçüde folat içeren bir beslenme programına geçiş yapmanız önerilebilir. Yüksek folat oranı genel olarak sağlık açısından büyük bir risk oluşturmaz.
Folik asit eksikliği kimi zaman anemiye neden olur. Folat, vücutta kırmızı kan hücresi oluşumuna yardımcı olur. Vücutta yeteri kadar kan hücresi yoksa folat eksikliği anemisine sebep olabilir. Belirtileri arasında:
Yazımızda folat ne demek sorusunu sizler için cevaplamaya çalıştık. Bu belirtilerden sizde olduğunu düşünüyorsanız, kan testi yaptırabilirsiniz. Kan tahlili sonucu ve doktor tedavisi sonucunda kesin tanı koyulabilir. Uygun görülen tedaviyi uygulayarak değerlerinizin normale dönmesini sağlayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum