Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da folklorcular, sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 'Halk Dansları Çalıştayı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen folklorcular, yöresel halk oyunları kıyafetleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi'nin desteği ile Başkent Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde faaliyet gösteren 30'un üzerinde halk oyunları derneğinin üyesi, folklorcu katıldı. Çalıştayda, folklorcuların mevcut sorunları ve buna yönelik çözüm önerileri konuşuldu. 125 bilim adamı, halk bilimci ve saha araştırmacısının sunum yaptığı çalıştayda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Halkoyunları Genel Müdürlüğü kurulması görüşü öne çıktı.

ANITKABİR ZİYARETİ

Çalıştayın ikinci günü olan bugün, Türkiye'nin her bölgesinden folklorcular, Anıtkabir'i ziyaret etti. Yaklaşık 700 kişi, yöresel halk oyunları kıyafetleriyle Aslanlı Yol'da yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektiren oyuncular daha sonra Misak-i Milli kulesine geçti.