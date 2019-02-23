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Folklorcular, yöresel halk oyunları kıyafetleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

ANKARA'da folklorcular, sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 'Halk Dansları Çalıştayı'nda bir araya geldi.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da folklorcular, sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla 'Halk Dansları Çalıştayı'nda bir araya geldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen folklorcular, yöresel halk oyunları kıyafetleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi'nin desteği ile Başkent Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde faaliyet gösteren 30'un üzerinde halk oyunları derneğinin üyesi, folklorcu katıldı. Çalıştayda, folklorcuların mevcut sorunları ve buna yönelik çözüm önerileri konuşuldu. 125 bilim adamı, halk bilimci ve saha araştırmacısının sunum yaptığı çalıştayda Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Halkoyunları Genel Müdürlüğü kurulması görüşü öne çıktı.

ANITKABİR ZİYARETİ

Çalıştayın ikinci günü olan bugün, Türkiye'nin her bölgesinden folklorcular, Anıtkabir'i ziyaret etti. Yaklaşık 700 kişi, yöresel halk oyunları kıyafetleriyle Aslanlı Yol'da yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektiren oyuncular daha sonra Misak-i Milli kulesine geçti.

Anadolu Folklor Vakfı Başkanı Rüştü Akar, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Bizler Türk folklorcuları olarak Sarı zeybeğimizin bu direktifini kendimize emir telakki edip bu yolda yürüdük. Günümüzde çeşitli problemler yaşamaktayız. Bu problemlerin çözümü amacıyla çalıştaylar yaptık. Tespit ettiğimiz çözüm önerilerini devletimizin yönetim, yürütme erkine teslim edeceğiz. Bizler senin yıllar önce verdiğin direktife istinaden yılmadan çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz."

'CUMHURBAŞKANIMIZI DA ZİYARET EDECEĞİZ'

Basın mensuplarına açıklama yapan Akar, çalıştayın halk oyunlarının sorunlarının tespit edilmesi amacı ile yapıldığını, çalıştayın sonucunu da ilgili kurumlara sunacaklarını kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Halkoyunları Genel Müdürlüğü kurulmasını istediklerini ifade eden Akar, yöresel kostümlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da ziyaret etmek istediklerini belirtti.

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