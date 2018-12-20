Fon sıkıntısı WFP'yi Filistinlilere yaptığı yardımlarda yeni kesintilere zorlayabilir

KUDÜS (AA) - MUSTAFA DEVECİ - Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Stephen Kearney, WFP'nin yeterli kaynak bulamaması halinde işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarında yeni kesintiler yapabileceğini söyledi. Direktör Kearney, WFP'nin 1 Ocak 2019'dan itibaren Batı Şeria ve Gazze'ye yapacağı yardımları azaltma kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu kararın zor olduğunu ancak fon yetersizliği nedeniyle böyle bir adım atmak zorunda kaldıklarını belirtti. Batı Şeria ve Gazze'de ihtiyaç sahibi 360 bin kişiye gıda yardımında bulunduklarını ve bu yardımların Filistinliler için çok önemli olduğunu vurgulayan Kearney, gelecek yıldan itibaren Batı Şeria'da 27 bin kişinin gıda yardımını tamamen kesmek zorunda kaldıklarını, Gazze ve Batı Şeria'da da 165 bin kişiye verdikleri gıda yardımını yüzde 20 düşüreceklerini dile getirdi. Kearney, gelecek yıl Filistinlilere kesintisiz yardım yapabilmeleri için 57 milyon dolar kaynağa ihtiyaç duyduklarını, ancak şu ana kadar topladıkları yardımın söz konusu rakamın çok altında olduğunu ifade etti.

- WFP'nin kesinti kararında ABD etkisi ABD yönetiminin Filistin'e yapacağı yardımları kesme kararının bölge için çok önemli olduğuna işaret eden Kearney, ancak ABD'nin yanı sıra birçok donörün de Filistin'e yaptığı insani yardımlarda son yıllarda kesintiye gittiğine dikkati çekerek şunları söyledi: "WFP'ye en fazla fon sağlayan ülkelerden biri ABD. Kuruluşumuza verilen fonların içinde ABD yardımlarının oranı yüzde 40. Bu nedenle ABD'nin Filistin'e yaptığı yardımları kesmesi aldığımız karardaki etkenlerden biri." Fon açığını kapatmak için Filistin'e yardım eden ülkelerle görüşmeler yaptıklarını ve yeni donörler bulmaya çalıştıklarını belirten Kearney, "Eğer ihtiyaç duyulan fonu bulamazsak gelecek yıl yeni kesintiler yapmak zorunda kalacağız." diye konuştu. - Karardan Gazze'nin daha fazla etkilenmesi bekleniyor Kearney, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'deki durumun Batı Şeria’ya oranla daha zor olduğunu, bölgede işsizliğin yüzde 55'e dayandığını ve yoksulluğun kol gezdiğini kaydetti. Gazze'de yaşayan bazı Filistinlilerin günlük 1 doların altında gelirle hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarını ifade eden Kearney, WFP’nin gıda yardımında bulunduğu kişilerin aşırı derecede fakir olduğuna işaret etti.

Fon yetersizliği nedeniyle yeni kesintiler yapmak zorunda kalmaları durumunda yaşanabileceklere dikkati çeken Kearney, "Eğer yardımlarımızı düşürürsek bunun Gazze'deki kişilerin ihtiyaç duyduğu hayat standartlarına çok ciddi derecede etkisi olacaktır. İnsanların içinde bulundukları durumdan dolayı gözlerindeki çaresizliği görebilirsiniz. Bu kararla onların endişeleri daha da artıracak." ifadelerini kullandı. WFP, dün fon yetersizliği nedeniyle gelecek yıl başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria'da 27 bin Filistinlinin gıda yardımını kesme kararı aldığını duyurmuştu. Kuruluş ayrıca Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 165 bin Filistinliye yapacağı gıda yardımında da yüzde 20 kesinti yapacağını belirtmişti. - ABD Filistin'e yaptığı yardımları kesmesi ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten sonra yardım kozunu bir baskı unsuru olarak kullanması Filistinlileri zorluyor. Özellikle Filistin-İsrail arasındaki anlaşmazlığın çözümü için hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" diye nitelenen planı Filistinlilerin müzakereye yanaşmamasına kızan Trump, bu yıl birçok yardımı askıya aldı.