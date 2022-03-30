HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Foo Fighters davulcuları Taylor Hawkins’in ölümünün ardından turnelerini iptal etti

Foo Fighters davulcuları Taylor Hawkins’in ölümünün ardından turnelerini iptal etti

30.03.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Foo Fighters, davulcuları Taylor Hawkins’in ölümünün ardından turnelerini iptal ettiklerini açıkladı. 50 yaşındaki Hawkins geçen hafta Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki konserlerinden önce hayatını kaybetmişti.

Foo Fighters davulcuları Taylor Hawkins’in ölümünün ardından turnelerini iptal etti

Grup turne kapsamında bu yıl İngiltere, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede stadyum konserleri vermeyi planlıyordu.

"Sarsıcı kaybımızın ardından bu duyuruyu büyük bir üzüntüyle yapıyoruz" diyen grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Birbirimizi planladığımız gibi göremeyeceğiz ve bu hayal kırıklığından ötürü özür diliyoruz.

"Bunun yerine yas tutmaya, iyileşmeye, sevdiklerimizle yakınlaşmaya ve anılarımızın değerini anlamaya vakit ayıralım.

"Sevgiler, Foo Fighters."

Hayranları Bogota'daki otelin önüne çiçekler ve fotoğraflar bıraktı

Hawkins son 20 yılda dünyanın en büyük gruplarından biri haline gelen Foo Fighters'a 1997'de katılmıştı.

O tarihten bu yana 12 Grammy Ödülü alan grup bu yıl da üç Grammy'ye adaydı ve Pazar günü düzenlenecek ödül töreninde sahne almaları bekleniyordu.

Hawkins davulculuğunun yanı sıra bestecilik de yapıyor, bazı konserlerde de şarkı söylüyordu.

Ölümü hayranları ve müzik dünyasında şok etkisi yarattı.

Toksikoloji raporu vücudunda opioid, esrar ve anti-depresanların da yer aldığı 10 madde olduğunu ortaya koysa da ölümünün bunlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığı açıklanmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Sokaklar çürümüş ceset doluİnsanlığın öldüğü görüntüler! Sokaklar çürümüş ceset dolu
16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı16 milyarlık vurgun yapmışlardı! Yeni detaylar ortaya çıktı
Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık Rusya'dan ilk açıklama: Mutabakata vardık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Kuntz'a olay sözler: "Ben böyle bir teknik direktör istemiyorum!"

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Gece yarısı korkunç olay! Eşini ve komşusunu öldürüp intihar etti

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

Cumhur İttifakı'nda görüş ayrılığı: Ben evet demeyeceğim!

İlk kez ceza kanununa giriyor! Bunu yapana hapis cezası

İlk kez ceza kanununa giriyor! Bunu yapana hapis cezası

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

İlginizi Çekebilir

Gören bir daha baktı! Hem mini hem de sırtı tamamen açık

Gören bir daha baktı! Hem mini hem de sırtı tamamen açık

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.