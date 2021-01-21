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Ford 3 milyon aracınız geri çağırıyor

21.01.2021 09:02 | Son Güncelleme:
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Ford 3 milyon aracınız geri çağırıyor

Bir marka daha Takata hava yastıklarının kurbanı oldu. Daha önce bir çok otomobilde ortaya çıkan hava yastığı sebebiyle Takata önemli cezalar ödedi. Bu kez sorunlu modeller ise Ford markasında ortaya çıktı. Marka sürücü hava yastığının arızalı olma durumu sebebiyle 3 milyon aracı geri çağırıyor.

Reuters’a göre Ford tarafından tasarlanan ve üretilen yaklaşık 5.800 B-Serisi’nde kullanılan hava yastıklarının şişiricilerinin, Ranger modelindeki ile aynı olmasından kaynaklı olarak geri çağrılıyor. Listede 2006 ve 2012 yılları arasında üretilen bir çok araç yer alıyor. Tüm modeller hava yastığı şişiricisinin kırılma riskini taşıdığı için geri çağrılıyor. Özellikle yüksek neme uzun süre maruz kaldıktan sonra patlama riski taşıyan hava yastıkları sürücüleri çin korkutucu olabilir.

Ford 3 milyon aracını geri çağırıyor

NHTSA, bu ayın başlarında Takata hava yastıklı en az 17 milyon aracın hala tamir edilmediğini duyurduktan sonra, "Kanıtlar, bu şişiricilerin önemli bir güvenlik riski oluşturduğunu açıkça ortaya koyuyor" dedi. Bugün itibariyle, dünya çapında en az 27 ölüm ve bu konuyla ilgili bildirilen 400'den fazla yaralanma olmuştur.


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